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▲圖為阿蘇山資料照。（圖／路透社／達志影像）

日本熊本縣阿蘇火山火山活動加劇，福岡管區氣象台今（22）日宣布，將阿蘇火山噴發警戒級別由1級提升至2級「火山口周邊管制」，原訂明天展開的吊掛機具搬入作業，因此被迫延期。據日本共同社報導，福岡管區氣象台指出，自今日上午9點左右起，阿蘇山「火山性微動」震幅便持續維持在較大狀態，研判火山活動正在升溫。此外，現場調查結果也顯示，當地二氧化硫每日排放量已從16日的900公噸，大幅增加至1,700公噸，火山活動跡象明顯增強。氣象台表示，阿蘇中岳第一火山口方圓約1公里範圍內，有噴發可能，呼籲民眾務必嚴防大型噴石及火山碎屑流，提高戒備。值得注意的是，這次警戒升級，直接衝擊到一起涉及台灣人的墜機事故善後工作。今年1月，2名台灣人搭機遊覽熊本縣時不幸發生墜機意外，機上共3名罹難者，事故機與罹難者遺體至今仍留在阿蘇中岳第一火山口內，尚未完成搜救撤離。熊本縣警方表示，原訂於22日搬入吊掛直升機相關重型機具，受到火山噴發警戒級別提高影響，作業必須延期。據警方說法，這架受損直升機由總部位於岡山市的「匠航空」營運，目前已在火山口內發現疑似3名搭乘者的遺體。警方已將直升機體與3名罹難者的吊掛搜救工作，委託給千葉縣一家民間業者執行，預計於8月底前完成，相關現場確認等前期作業，已自本月15日起陸續展開。如今受警戒升級影響，整體搜救時程恐怕將出現變數。事實上，阿蘇火山的噴發警戒級別，曾於2025年7月4日提升至2級，並於同月25日降回1級，顯示該火山近年活動頻繁。該火山上一次正式噴發紀錄則是在2021年10月，如今警戒再度升級，後續發展與搜救進度，仍待日本官方進一步公布。