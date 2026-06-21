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航太與衛星產業分析顧問公司BryceTech今年第一季太空活動報告顯示，全球共完成72次軌道發射，其中SpaceX就占40次、比重達56%；俄羅斯太空總署Roscosmos以12次居次，其餘任務則分散在中國、歐洲、日本、印度等市場。若以國別與公司來看，美國共有4家業者完成47次發射，占全球總數約65%，顯示商業太空發射能量仍高度集中在美國。第一季全球共發射1216枚太空器，SpaceX發射1047枚，占比高達86%。同期總運載重量估計約64.7萬公斤，年增18%。報告指出，這波發射潮主要由低軌衛星通訊星系帶動，尤其是Starlink持續擴張。依任務類型觀察，通訊衛星占絕大多數，其餘包括技術驗證、遙測、科學探測，以及載人與貨運等任務。重量低於1200公斤的微小衛星仍是主流，占第一季發射太空器數量99%，在總運載重量中也占91%。馬斯克回應這份報告時表示，SpaceX星艦（Starship）未來若能實現每小時發射一次，SpaceX可送往軌道的總載重，可能達到其他所有公司合計的100倍，即使同業把目前發射頻率提升3倍也是如此。馬斯克1月曾預估，SpaceX星艦約3年後有機會達到每小時超過一次的發射頻率。不過，這項目標距離目前營運狀態仍有相當大差距。目前SpaceX的Falcon 9平均約每2至3天發射一次；仍在測試階段的SpaceX星艦，至今累計飛行12次，預計6至7月挑戰第13次試射。