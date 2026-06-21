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▲台股翻倍、韓股翻倍、日經飆80%！亞洲AI股全民瘋搶（圖／美聯社／達志影像）

人工智慧（AI）熱潮持續延燒，讓台灣、韓國、日本科技巨頭財富暴增，投資這些企業的驚人回報率，更引發一股全民炒股熱潮。在韓國，這股風潮甚至已蔓延到孩子們身上。據《華爾街日報》近日報導，儘管近期出現回檔，但台股市值在過去一年內仍翻倍成長，主要由台積電帶動大部分漲勢。目前台積電市值已逾2.2兆美元，躋身全球市值第7大公司，規模甚至超越特斯拉與臉書母公司Meta。報導指出，這股炒股熱潮已滲透到台北街頭日常生活，連計程車司機都忙著研究股市，「在台積電工作」更成了相親市場上的不敗搭訕台詞。這波科技股熱潮不只發生在台灣。韓股市值同樣已增長兩倍；日本日經指數更飆升逾80%，回報率高達標普500指數的3倍，亞洲科技股的吸金能力，已明顯壓過美股表現。自今年1月以來，24歲韓國軟體開發人員羅世彬已將約新台幣145萬元投入股市，幾乎是她的全部積蓄。她坦言，市場劇烈震盪時，短短一秒的盈虧就能抵上一個月薪水，風險相當巨大，但看到手上部分持股價格翻倍，仍讓她難以抗拒這份誘惑。35歲小學教師崔成豪的韓股投資組合，過去一年更暴增至原本的5倍，總值已達新台幣逾930萬元。他透露，在自己任教的學校，連學生都會主動提起「爸媽因為炒股賺錢好開心」，足見這股財富效應已深入韓國家庭日常對話。值得注意的是，這股炒股熱潮已延燒至未成年族群。韓國券商Toss Securities統計，今年頭3個月，為18歲以下未成年人開設的交易帳戶數已超過18萬個。這類帳戶須經父母同意才能開設，但開戶後孩子便能自行進行交易，顯示韓國「全民瘋股市」的現象，已從成人世界一路蔓延到校園。