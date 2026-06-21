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鹿港划龍舟冠軍揭曉！「龍宗鶴」勇奪混合組第一

▲彰化縣的「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」今年總計有173隊參賽，而且連續三天比到晚上，成為最具特色的端午龍舟賽事。（圖／鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽）

▲2026鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽最終名次，龍宗鶴成為台語梗之光，勇奪混合組第一名。（圖／國際龍舟錦標賽臉書）

▲第二水道的「龍宗鶴」（左二）快了第二名隊伍將近4秒的時間，展現強大的實力。（圖／彰化縣政府）

2026鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽決賽

2026端午節連假今（21）日正式結束，各縣市的划龍舟賽事也紛紛進入決賽階段。而充滿諧音梗、搞笑隊名的彰化鹿港「國際龍舟錦標賽」今（21）日晚間也正式決選出最強的冠軍隊，其中，台語諧音「龍宗鶴」隊伍在社會公開混合組當中拿下第一，不只隊名有趣，就連實力也超強，此外，「划蛋瘦肉舟」則是撞了名字，但在2個公開組都拿下前12名的佳績。在彰化鹿港舉辦的「國際龍舟錦標賽」，數年前就曾因大量諧音梗隊名爆紅，今年持續出現大量有趣隊名，包含多年前就持續穩定出賽的「划蛋瘦肉舟」，今年還有另一隊「划蛋獸肉舟」，但在不同組競爭，此外，「龍time龍see」、「癡心絕隊」、「龍宗鶴」、「舟末不加班」、「老婆說的都隊」、「龍丟無負責」、「龍ㄉ一ㄡˇ隔壁船」通通都超好笑。今（21）日鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽進入決賽，最終上面這些有趣隊名的龍舟隊，有一大半都止步於複賽，包含「龍丟無負責」、「龍ㄉ一ㄡˇ隔壁船」在內，但多年持續出賽的「划蛋瘦肉舟」，則是在社會公開組拿下第7名的好成績，另一隊撞名的「划蛋獸肉舟」則是在混合組拿下第11名佳績。此外，在社會公開混合組當中，勇奪冠軍的是台語梗隊伍「龍宗鶴」，真的用實力展現了隊名「通通好」，在最終決賽上以1分41秒93完賽，快了第二名隊伍將近4秒的時間，展現強大的實力。在各地民眾現場的打氣與歡笑聲中，2026年端午連假正式告一段落，也期待明年持續會有各種創意隊名出現，讓端午節增添更多的歡樂氛圍。