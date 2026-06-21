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旅日台灣好手今（21）日於日本職棒二軍賽事紛紛傳出捷報。效力於埼玉西武獅隊的重砲手林安可，在對陣橫濱DeNA灣星隊二軍的比賽中大放異彩，不僅單場敲出兩支長打，更在第6局轟出超前陽春砲，本季二軍第5轟出爐。而效力於北海道火腿鬥士隊的台灣鐵捕林家正也毫不遜色，在面對養樂多燕子隊二軍時繳出單場雙安的亮眼表現。力拚重返西武一軍的林安可，今日在二軍賽事扛起先發第4棒、指定打擊的重任。面對橫濱陣中降至二軍調整的火球男藤浪晉太郎，林安可在首打席遭到刺殺後迅速調整，4局上在一壘有人的情況下，與藤浪纏鬥7球，隨後鎖定一顆153公里的強烈火球，一棒掃成左外野方向的二壘安打。隨後林安可也靠著隊友在滿壘時的適時安打，成功為球隊跑回第1分。兩隊戰成1：1平手之際，6局上林安可再度挺身而出。面對橫濱此役換上、擁有4年大聯盟資歷的洋投畢多（Osvaldo Bido），林安可在1好球後精準逮到一顆151公里的偏高紅中速球，直接將球送出右外野大牆，這發超前比分的陽春彈是林安可本季在二軍的第5轟。林安可此役總計4打數敲出2安打、進帳1分打點，賽後打擊率攀升至2成71。值得注意的是，林安可近4場出賽累計14個打數就狂敲7支安打，其中竟包含4發全壘打，灌進8分打點，目前在二軍累計的13支安打中就有9支是長打。可惜西武二軍在9局下半遭橫濱關根大氣敲出再見長打，最終以2：3惜敗。另一邊在火腿二軍奮戰的台灣捕手林家正，今日擔任先發第8棒、捕手，在攻守兩端都有貢獻。面對養樂多二軍先發名投小川泰弘，林家正在3局上首打席就毫不畏懼，直接掃出左外野方向的二壘安打；6局上，他更對決曾旅美的潛水艇名投青柳晃洋，再度敲出中外野方向的安打。終場火腿二軍雖以5：6不敵養樂多二軍，但林家正單場4打數2安打，近4場比賽有3場敲出安打，賽後打擊率回升至2成26。