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▲ 閉幕典禮邀請九天民俗技藝團帶來《鼓舞神威》精彩演出，以震撼鼓陣展現傳統民俗藝術魅力，為龍舟錦標賽帶來熱血壓軸表演。（圖／南市府提供）

▲ 決賽競爭激烈，各隊於臺南運河奮力划槳、全力衝刺，展現團隊默契與拚戰精神，精彩賽況吸引民眾熱情觀賽。（圖／南市府提供）

▲ 安平運河夜色映襯下，各組決賽隊伍於百年運河競逐，選手奮力划槳、你追我趕，展現2026臺南市國際龍舟錦標賽精彩熱血的競技風采。（圖／南市府提供）

歷經4天預賽的2026臺南市國際龍舟錦標賽今(21)日精彩決賽後圓滿落幕，晚間由市長黃偉哲主持閉幕典禮，為今年龍舟盛會劃下完美句點。黃偉哲除感謝所有參賽隊伍、裁判、工作團隊、志工及市民朋友共同投入，讓賽事順利圓滿完成，也也再次展現臺南兼具文化底蘊與運動活力的城市魅力。黃偉哲也誠摯邀請全國民眾持續走訪臺南，感受文化古都深厚的人文底蘊與豐富觀光魅力。今年適逢安平運河通航100周年，這屆賽事共吸引163支隊伍、4,057名隊職員及選手參與，歷經五天激烈競逐，各組選手全力以赴、奮勇爭先，充分展現團隊合作精神與競技風采，也為臺南水域運動發展再添亮眼成果。黃偉哲今日傍晚也特地抵達會場，親自為晉級決賽的隊伍加油打氣，與現場民眾一同見證冠軍誕生。黃偉哲表示，2026臺南市國際龍舟錦標賽在各界共同努力下圓滿落幕，感謝所有參賽選手在連日賽程中全力以赴，以堅強意志與團隊默契帶來一場場精彩競賽。臺南龍舟賽歷史悠久，每年都吸引許多民眾參與，已成為重要的端午節慶活動，雖然龍舟賽已告一段落，但臺南精彩活動不間斷，誠摯邀請全國民眾持續走訪臺南，感受文化古都深厚的人文底蘊與豐富觀光魅力。體育局指出，這屆龍舟賽亮點豐富，包括參賽隊伍數創歷年新高、競賽總獎金突破150萬元，並首度增設國際友人組，邀請外國隊伍及國際使節共襄盛舉，而在活動期間也安排即將成真火舞團、明華園、九天民俗技藝團及街頭藝人等精彩演出，現場並設置142攤特色市集，吸引眾多民眾闔家參與，共同歡慶運河通航百年重要時刻。體育局表示，最後一日以公開男子組作為壓軸賽事，競爭激烈、精彩可期。而賽後並舉行封江儀式，由冠亞軍隊伍共同參與，象徵龍舟錦標賽圓滿落幕，也為運河百年龍舟盛會劃下重要里程碑。而閉幕典禮特別邀請九天民俗技藝團帶來《鼓舞神威》演出，以震撼鼓陣結合龍舟競速意象，展現力與美交織的傳統民俗藝術能量，為此屆賽事帶來精彩壓軸表演，留下深刻熱血的賽事記憶。