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英特爾執行長陳立武近日在Podcast節目中談到，英特爾正與特斯拉創辦人馬斯克合作推動「Terafab」計畫，目標是加速晶圓廠建置與晶片生產。他認為，AI需求快速擴張，但半導體產能、生產效率與功耗效率等基礎設施，尚未完全跟上成長速度。陳立武表示，馬斯克決定自行打造晶圓廠，而英特爾願意提供既有技術與製程經驗協助，加快相關生產計畫推進。他形容，這不是單向供應關係，而是雙方共同參與的合作案。他也提到，馬斯克對各項工作流程都會追問，為何一定得沿用傳統做法，這種不受既有框架限制的思考方式，讓雙方合作過程相當有意思。陳立武並稱，馬斯克在電動車、人形機器人等產品布局上，都需要大量晶片，對製造能力與供應鏈效率有高度需求。陳立武認為，AI對產業的影響可能超越網際網路，而且速度更快、範圍更廣。不過，AI基礎設施要持續擴張，眼前仍有多項限制需要突破。他指出，電力供應是首要挑戰，部分國家已面臨可用電力不足的問題；此外，半導體製造所需的氦氣供應也不容忽視。更迫切的則是記憶體短缺，因為即使業者現在開始擴產，新產能也要數年後才能真正釋出。陳立武表示，目前CPU、GPU與記憶體供應都偏緊，價格因此上漲，而增加的成本最終可能轉嫁給客戶。這也讓晶圓廠建置、設備取得及製程效率，成為AI產業能否繼續擴張的重要環節。