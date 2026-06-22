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▲多爾特以強悍的單防能力著稱，曾入選年度防守第一隊，並協助雷霆奪下總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人正計畫透過手中的首輪第25順位選秀權，作為交易加福德的主要籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人已接觸雄鹿與活塞，探討一筆可能涉及多隊的大型交易，目標正是活塞隊的斯圖爾特。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在休賽季展現出極強的補強企圖心，為了圍繞當家超級巨星唐西奇（Luka Doncic）打造具備冠軍實力的陣容，球團近期動作頻頻。根據多位權威媒體報導，湖人目前不僅將目光鎖定在奧克拉荷馬雷霆隊的防守悍將多爾特（Luguentz Dort），更積極與底特律活塞隊商討斯圖爾特（Isaiah Stewart）的交易可能性，甚至還將獨行俠隊的中鋒加福德（Daniel Gafford）視為補強禁區的重要目標。根據《HoopsHype》記者斯科托（Michael Scotto）與《Stein Line》記者傑克·費舍爾（Jake Fischer）聯合報導，湖人已經正式聯繫雷霆隊，詢問關於多爾特的交易價值。據悉，雷霆預計將執行多爾特下賽季1722萬美元的球隊選項，隨後將其放入交易市場。多爾特以強悍的單防能力著稱，曾入選年度防守第一隊，並協助雷霆奪下總冠軍。儘管上賽季三分命中率下滑至34.4%，但其生涯平均近36%的三分投射能力，加上頂尖的防守功力，被認為是輔佐東契奇與奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）的完美拼圖。湖人高層顯然將多爾特視為未來長期規劃的基石，希望能藉此提升外圍防守強度。除了鋒線補強，湖人也正全力尋找能保護籃框的中鋒。據美記傑克·溫巴赫（Jake Weinbach）透露，湖人正計畫透過手中的首輪第25順位選秀權，作為交易加福德的主要籌碼。加福德擁有出色的籃板與護框能力，且過去曾與唐西奇並肩作戰，兩人默契十足，若能順利入隊，將能解決東契奇對於內線屏障的戰術需求。此外，湖人球隊記者歐文（Anthony F. Irwin）亦爆料，湖人已接觸雄鹿與活塞，探討一筆可能涉及多隊的大型交易，目標正是活塞隊的斯圖爾特。斯圖爾特場均能繳出10.0分、5.0籃板及1.6次阻攻，具備現代中鋒的護框與外圍防守潛力，若能成功納入麾下，將進一步鞏固湖人的禁區防線。儘管湖人動作頻頻，但ESPN記者提姆·邦坦普斯（Tim Bontemps）也提出警告，提醒湖人管理層切勿試圖在一個休賽季內就完成所有重建工作。他強調，若決策失誤或合約薪資配置不當，可能會嚴重阻礙湖人追趕雷霆、馬刺等西區強權的步伐。目前湖人在爭奪冠軍的藍圖中，正努力取得「現即戰力補強」與「未來資產保留」之間的平衡。無論是引進防守悍將多爾特，還是補強禁區長人加福德或斯圖爾特，湖人隊的目標非常明確：在唐西奇的巔峰期，為他建立一套真正具備競爭力的奪冠陣容。