馬傑森也單獨上台演唱張宇的《趁早》。馬傑森唱到一半現場突然爆出歡呼起鬨聲，原來是有球迷舉起緋聞女友林襄的毛巾，球場大螢幕隨後將馬傑森和林襄毛巾同框播出。

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樂天桃猿本週連假舉行年度大型主題日「動紫趴」，今（21）日賽後林智平、林子偉等球星都登上應援舞台演唱，樂天桃猿推進隊長籃籃，也舉起林襄毛巾並作勢遞給他，但馬傑森笑著婉拒，現場氣氛十分歡樂。許多球迷將馬傑森與林襄同框畫面上傳到社群平台Threads，其中一位粉絲發文笑問：「馬傑森唱趁早是什麼意思？」，引來林襄海巡回覆：「嚴厲斥責！選歌方向不對」，吸引許多粉絲按讚，還有人留言敲碗「可以許願明星賽雙人合唱嗎？」馬傑森與林襄在2023年因同在樂天球團而結緣，被周刊拍到牽手約會，姐弟戀也被搬上檯面，中間一度傳出感情淡了，但本月又被拍到兩人約會，隨後林襄在接受媒體訪問時也大方回應，甜喊緋聞男友在球場上的表現「一級棒」，並在社群上多次回覆與馬傑森相關的貼文，讓網友讚兩人甜蜜大方。