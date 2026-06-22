我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沃克指出，他與詹姆斯討論籃球以外的生活時，對方的話題始終圍繞在洛杉磯的日常。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管詹姆斯仍具備頂尖身手，但已屆41歲高齡的他，目前在奪冠陣容中的定位已不適合作為唯一的進攻核心。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊今年休賽季面臨多項關鍵決策，其中最受矚目的莫過於當家球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的自由球員動向。儘管日前傳出有多支季後賽求隊對這名傳奇球星展現濃厚興趣，試圖在詹姆斯職業生涯晚期延攬其入隊，但根據最新內部消息，媒體與球界人士普遍對詹姆斯離開洛杉磯的可能性抱持高度懷疑，若他考慮離隊，應該也只會考慮金州勇士和洛杉磯快艇兩支地緣關係緊密的球隊。《The Athletic》資深記者丹·沃克（Dan Woike）與尼克·弗里德爾（Nick Friedell）在分析中一致認為，詹姆斯離開湖人的可能性微乎其微。沃克指出，他與詹姆斯討論籃球以外的生活時，對方的話題始終圍繞在洛杉磯的日常，如觀看女兒排球比賽或前往鄉村俱樂部打高爾夫球。弗里德爾更直接表示：「除非親眼看見他穿上別隊球衣，否則我絕不相信他會走。」他強調，洛杉磯提供的多元生活選項與舒適度，對於正逐漸將事業重心擴展至籃球場外的詹姆斯而言至關重要。此外，考慮到詹姆斯的家庭成員已在當地深耕，在職涯尾聲再次搬遷的代價極高。報導分析，詹姆斯若真有意更換東家，唯一的考量基準將是「地理位置」，也就是繼續留在洛杉磯地區，這意味著只有洛杉磯快艇隊或是地緣上相對接近的金州勇士隊可能成為選項。儘管勇士隊此前確實傳出對詹姆斯有興趣，但對於希望在生涯末期擁有穩定生活品質的詹姆斯來說，離開洛杉磯並前往北加州發展的動力顯然不足。儘管詹姆斯仍具備頂尖身手，但已屆41歲高齡的他，目前在奪冠陣容中的定位已不適合作為唯一的進攻核心。數據顯示，在剛結束的季後賽中，若非詹姆斯保持健康，湖人的進攻表現甚至會更為低迷。然而，隨著年齡增長，他已難以像年輕時期那樣獨力扛起整支球隊的進攻重擔。專家認為，詹姆斯若想留在湖人隊爭取生涯最後的總冠軍戒指，接受降薪將是必然的選擇。湖人隊目前圍繞在唐西奇（Luka Doncic）身邊的建隊方針已漸趨成熟，詹姆斯若能轉型為輔助型球星，將能更有效地貢獻球隊。