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美國投資媒體《The Motley Fool》分析，博通受惠客製化AI加速器需求快速升溫，ASIC業務可望成為AI供應鏈中另一項重要成長來源。與輝達提供通用型GPU不同，博通主要協助客戶設計特定用途的ASIC晶片，彈性不如GPU，但在工作負載明確、部署規模夠大的情況下，成本與效能表現可能更具優勢，特別適合大型資料中心與AI推論應用。《The Motley Fool》指出，Google、Meta、OpenAI與Anthropic等公司，均已成為博通AI晶片客戶。隨AI模型推論、資料處理與雲端服務持續擴張，超大規模雲端業者可能增加採用客製化ASIC，以降低長期基礎設施成本。博通截至2025年11月的會計年度，AI晶片營收年增65%，達200億美元，占整體營收約31%。報導預估，到2027會計年度，相關營收至少可望成長至1000億美元，占整體營收比重逾58%。企業級客戶採用客製晶片，也將推升博通在資料中心市場的影響力。除AI ASIC外，博通另有網通、儲存、無線通訊、行動裝置及基礎設施軟體等業務，可藉由多元產品線加深客戶合作關係。《The Motley Fool》預估，博通2025至2028會計年度營收與每股盈餘年複合成長率，分別可達53%與66%。目前博通約以未來一年預估獲利25倍本益比交易，若以企業價值與調整後EBITDA衡量，預估倍數約16倍。報導也拿輝達比較，預估其2026至2029會計年度營收與每股盈餘年複合成長率約46%，本益比約16倍。