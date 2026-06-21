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▲高雄端午國際友誼賽，陳其邁市長邀集李洋、安芝儇金牌陣容參賽。（圖／高市府運發局提供）

▲大型民俗龍舟公開組由健身工廠分毫之差險勝中鋼，奪得20萬元最高獎金。（圖／高市府運發局提供）

「2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」今(21)日進入賽事最後一天，眾所矚目的國際友誼賽壓軸登場，高雄市政府與美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、國際隊四隊激戰交鋒，最終由高雄隊以2分04秒遙遙領先奪冠！而今年獎金最高的大型民俗龍舟公開組20萬元，由健身工廠隊擒獲。高市府運發局指出，活動三天吸引超過20萬人次到訪。今(21)日下午的國際友誼賽中，市府隊做足準備，特邀奧運羽球雙金得主、運動部長李洋擔任高雄隊第一槳手，另聘韓國人氣啦啦隊員安芝儇擔任鼓手，市長陳其邁開場就說，不計任何代價取得冠軍，「不喜歡輸的感覺」，果真一語成讖由高雄隊拔得頭籌，喜獲睽違兩年的國際友誼賽冠軍。議長康裕成則表示，今年議會隊遠赴美國參賽，因而未能重現以往「府會對抗」的精采賽事，但仍致贈高雄隊議會隊服，展現「府會一體」的心意。高雄愛河端午龍舟歷史悠久，今年高雄四個駐外機構全數組隊參賽。另熊本縣、熊本市、陸奧市、北九州市跟八王子市等國際貴賓亦組成國際隊參賽。本屆賽事共計192支隊伍、4,712人參賽，參賽規模再創新高。運發局表示，今年高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽特色十足，集結陸海空推廣龍舟，更有適合大人小孩一同體驗的親子龍舟體驗、陸上冒險樂園、紙風車劇團演出、皮影戲展演及立蛋與香包DIY等端午文化親子體驗活動，未來將持續推動水域運動發展與「還河於民」理念，讓愛河不僅是城市景觀，更成為全民共享的運動場域與國際交流平台，持續打造高雄成為兼具運動、文化與國際連結的宜居城市。