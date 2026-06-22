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▲彼得森（Darryn Peterson）擁有成熟的進攻技巧、穩定外線火力以及優秀持球能力，不少專家認為他的比賽風格能夠立即適應NBA節奏。（圖／美聯社／達志影像）

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2026年NBA選秀會將於台灣時間6月24日正式登場，其中最受矚目的莫過於握有狀元籤的華盛頓巫師隊究竟會做出什麼選擇。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）日前爆料，堪薩斯大學超級新星彼得森（Darryn Peterson）至今僅安排與巫師隊進行單獨試訓，此舉立刻引發外界聯想，也讓原本被視為狀元最大熱門的迪班薩（AJ Dybantsa）地位開始出現動搖。美媒《Sports Illustrated》隨即根據FanDuel賭盤最新賠率，整理出了最新的 2026 年選秀前十順位模擬名單。第一順位：華盛頓巫師 —— 彼得森（Darryn Peterson，肯薩斯大學）／來自堪薩斯大學的彼得森原本就是2026年最被看好的新秀之一。雖然本季受到傷勢影響，導致部分評價下滑，但他依然被許多球探認為是本屆最具即戰力的球員。彼得森擁有成熟的進攻技巧、穩定外線火力以及優秀持球能力，不少專家認為他的比賽風格能夠立即適應NBA節奏。由於他目前僅接受巫師隊試訓，也讓外界猜測雙方可能早已達成某種程度的默契。若巫師最終真的選擇彼得森，將成為選秀夜最大的震撼消息之一。第二順位：猶他爵士 —— 迪班薩（AJ Dybantsa，BYU）／若彼得森意外當選狀元，猶他爵士無疑將成為最大受益者。來自楊百翰大學（BYU）的迪班薩被譽為近年最具天賦的鋒線球員之一，無論身材條件、運動能力還是攻守潛力都堪稱頂級。更重要的是，爵士高層多年來便持續關注他的成長歷程，雙方關係十分密切。若迪班薩跌到第2順位，幾乎可以確定爵士將毫不猶豫將他帶回鹽湖城。第三順位：曼菲斯灰熊 ——布瑟（Cameron Boozer，杜克大學）／孟菲斯灰熊則有機會成為另一支幸運球隊。杜克大學超級前鋒布瑟（Cameron Boozer）本季勇奪全美最佳球員獎，大一賽季便展現統治級表現。許多球探認為若放在其他年份，他幾乎是毫無懸念的狀元熱門。然而今年選秀會人才濟濟，使得布瑟可能一路滑落至第3順位，若成真將成為灰熊重返西區強權的重要拼圖。握有第4順位的芝加哥公牛，預計將選擇北卡羅來納大學全能前鋒威爾森（Caleb Wilson）。威爾森本季場均繳出19.8分、9.4籃板與2.7助攻，兼具運動能力與防守天賦，被視為未來有機會成長為全明星級雙向鋒線。洛杉磯快艇則可能在第5順位選進伊利諾大學後衛瓦格勒（Keaton Wagler）。這位身材高大的雙能衛被認為非常適合搭配明星控衛達柳斯·加蘭德（Darius Garland），補強球隊後場深度。第7順位的沙加緬度國王預計瞄準休士頓大學控衛佛萊明斯（Kingston Flemings），解決長期缺乏穩定組織者的問題。至於達拉斯獨行俠則可能選擇亞利桑那大學射手伯里斯（Brayden Burries）。即便厄文（Kyrie Irving）預計留隊，但伯里斯兼具外線與持球能力，仍被視為極具價值的長期投資。手握第10順位的密爾瓦基公鹿，則被看好選進田納西大學前鋒艾門特（Nate Ament）。艾門特原本被認為具備前五順位實力，雖然大學生涯首季表現起伏較大，但出色的身材條件與得分爆發力仍吸引不少球隊關注。若字母哥（Giannis Antetokounmpo）未來真的離隊重建，艾門特有機會成為公鹿新世代核心之一。距離選秀會僅剩最後一周，各隊檯面下的角力仍在持續進行。究竟巫師會用狀元籤選進誰？迪班薩能否守住狀元寶座？所有答案都將在6月24日正式揭曉。