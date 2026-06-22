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去日本不指定買鬼塚虎了！內行「改搶神鞋」爆買10雙：柔軟好走

▲近日有民眾推薦日本手工鞋牌「SPINGLE」，強調日本當地售價與台灣價差極大。（圖／SPINGLE台灣官網）

日本手工鞋SPINGLE是什麼？罕見加硫法打造高品質神鞋

由廣島縣工廠的職人匠心堅持手製成型，更以罕見的硫化製鞋工藝製成，該手法在日本當地十分少見。

品牌經典款式採用柔軟輕盈又透氣的「袋鼠皮」材質，提供極佳的包覆感與舒適度，能完美貼合雙腳曲線。此外，鞋墊還利用復原力高的天然乳膠海綿，不論是彈性、抓地力和彎曲性都相當厲害

▲鞋履品牌「SPINGLE」是款於2002年誕生的日本精品手工休閒鞋，由廣島縣工廠的職人匠心堅持手製成型，更以罕見的硫化製鞋工藝製成，該手法在日本當地十分少見。（圖／Google評價）

SPINGLE最經典神鞋「賣22年仍熱銷」！聯名款殺瘋全球

▲SPINGLE「SP-110」是該品牌的代表性長銷鞋款，自2004年首次亮相後，便成為鞋迷們心目中的必買清單。（圖／SPINGLE日本官網）

▲除了招牌手工休閒鞋以外，SPINGLE還有販售橡膠靴、懶人鞋、拖鞋等多類型鞋款。（圖／SPINGLE台灣官網）

SPINGLE台灣買得到嗎？一雙單價超高：最貴破萬元

鞋子價格區間從5400元至1萬3400元間有，入手門檻較高，因此有不少人會選在官方推出折扣活動購買，也有人直接飛往日本當地，透過便宜匯率購入。以SP-110鞋款為例，日本與台灣價格未包含退稅，實際價差就已高達3000多元

▲以SP-110為例，日本當地只要日幣22000元（約新台幣4324元），與台灣價差大。（圖／SPINGLE日本官網）

SPINGLE鞋子真實評價曝光！「3大問題」一堆人買不下去

SPINGLE鞋墊設計薄又貼地

腳跟設計較低，實際穿上會有「腳掌前高後低」感覺

一雙鞋價格偏高，導致部分民眾對其購入意願漸低。

台灣人近年來在挑選鞋款時，對耐走舒適等需求度明顯提升，越來越多消費者特地飛往日本搶購「出國走萬步好鞋」，如鬼塚虎、ASICS（亞瑟士）、HOKA等，都是近幾年爆紅的耐走神鞋。不少人實際穿過感到舒適好走，加上特殊製法又不容易損壞，被鞋迷們認證是赴日必買鞋款。有網友近日在Threads發文，推薦大家如果到日本旅遊，貼文曝光後，瞬間引來不少支持者留言，「這雙真的滿好穿的～日本買的跟台灣差價超大的，還能退稅」、「之前有兩雙，第一雙大概撐了4~5年」、、「超推薦，我已經擁有7雙還8雙了」。鞋履品牌「SPINGLE」（原名SPINGLE MOVE）是款於2002年誕生的日本精品手工休閒鞋，在國內外都有不少粉絲，旗下鞋款據悉，SPINGLE前身是間擁有80年歷史的製作橡膠老店，其採用「加硫法」將鞋款放入特殊釜內，透過高溫高壓使得鞋身和鞋底強固結合，讓鞋型不容易崩壞變形，這也是硫化鞋耐穿好走的原因。SPINGLE厲害的不只是罕見工藝，，鞋底更採用波紋造型，不僅外型獨特，還能保護腳趾並增加行走時的靈活度。SPINGLE鞋款類型多元，並以簡約俐落的設計聞名，SPINGLE除了經典SP-110標誌休閒鞋以外，品牌亦販售各類型鞋款，包括運動鞋、防水拉鍊靴子、橡膠靴、切爾西靴、懶人鞋和涼鞋等，甚至還曾推出了多款極具話題性的跨界聯名鞋款，涵蓋潮流動漫、汽車工藝以及3C科技週邊等，像是2025年曾與動畫《攻殼機動隊：SAC_2045》合作，推出戰鬥靴運動鞋，引發粉絲一陣討論。值得一提的是，目前SPINGLE鞋款在台灣其實就買得到，不過SPINGLE價格屬於高訂價，根據不同類型，，也因此讓SPINGLE成為許多人赴日必買神鞋。日本手工鞋SPINGLE綜合評價極高，許多消費者表示，，非常適合喜愛旅遊、經常步行或有通勤需求的族群。不過也有一票人持不同看法，認為，長時間走路依舊會感到不適，也有人提到，加上不過每個人腳型不同，適合的鞋款也不一樣，建議民眾實際前往門市試穿，才能避免花冤枉錢買不到不適合的鞋款！