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▲Google 迷你足球賽中，玩家必須用手指滑動足球，繞過守門員將球射入網，只要有一球被守門員接住或踢飛，遊戲便宣告結束。（圖／Google）

如何進入 Google 迷你足球賽？

▲Google 迷你足球賽附帶「全球積分即時連動」機制。（圖／Google）

2026年美加墨世界盃足球賽持續熱戰，全球除了球場上的激烈碰撞， Google 在手機網頁推出隱藏版互動小遊戲「Google 迷你足球賽（Google Mini Cup）」也迎來另一場狂歡，玩家不需要額外下載任何應用程式，就能夠選擇自己支持的球隊，滑動螢幕射門，遊戲不僅會隨賽事推進，還有全球排名，目前全球積分最高的是土耳其。「Google 迷你足球賽」模擬足球賽事中最令球迷窒息的「十二碼罰球點球戰」，玩家進入遊戲後，僅需選擇當天現實中正在進行的世足賽程，並挑選自己想支持的國家隊，即可開始化身射手。比賽開始後，玩家必須用手指滑動足球，繞過守門員將球射入網，雖然操作直覺，但遊戲採「一擊出局（Sudden Death）」制，只要有一球被守門員接住或踢飛，遊戲便會立刻宣告結束。打開手機的瀏覽器，搜尋「」、「」、「」、「2026世足」，或當天正在進行的對戰組合。搜尋結果頁面的會出現一個點選該足球圖示，遊戲畫面就會從下方滑出，直接進入 Mini Cup 遊戲大廳。「Google 迷你足球賽」，最令全球玩家瘋狂的，莫過於「全球積分即時連動」機制，每位玩家在遊戲結束後的個人進球數，都會立刻被結算並加進該國家隊的全球總體進球數中，在真實球賽吹響終場哨音前，全球的球迷都可以無限次重複遊玩、瘋狂刷分。