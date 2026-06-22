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跨國跨縣市必備！探險無人機用法

▲皮克敏《Pikmin Bloom》的探險無人機，能無視地圖距離、達成「1秒瞬間完成探險」的功能。（圖／Pikmin Bloom）

愛心精華暴力速成！出國當場「強行拔飾品」省道具

▲皮克敏《Pikmin Bloom》的愛心精華，最適合在出國時使用。（圖／Pikmin Bloom）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》持續風靡全球，玩家透過走路培育出各種造型獨特的飾品皮克敏，然而遊戲中兩大極其稀有的戰略物資「探險無人機」與「愛心精華（特殊精華）」，因無法在商店常態購買，常讓許多玩家陷入捨不得使用的「囤物症」泥沼，《NOWNEWS》也透過本文，整理這兩款道具的核心使用原則、使用時機，讓道具發揮最大效益。探險無人機能無視地圖距離、達成「1秒瞬間完成探險」的功能，最完美的使用時機正是「跨國或跨縣市的遠程任務」，許多玩家在國外旅遊或外縣市出差時，常在機場、特殊景點留下花苗或水果，回國後才驚覺派皮克敏走路去拿，要花上幾10天、甚至幾百天，這時點下一架無人機，就能省去漫長等待。除了拿取花苗，探險無人機另一個常被忽略的用法是「拿取滿心禮盒」，玩家在國外抓到的皮克敏，往往回國後才透過日常互動練滿4顆紅心，這時皮克敏必須獨自「走路回出生地」領取飾品，面對這種長途跋涉的「回娘家」任務，玩家同樣能使用無人機，讓皮克敏帶著特色飾品瞬間彈回身邊。至於能瞬間讓皮克敏暴增一整顆紅心的「愛心精華」，則被視為衝刺時間限制的特效藥；出國旅遊若在美術館、山頂等稀有地點抓到「限定皮克敏」，為了避免回國後還要用無人機救援，最佳解法是在回國前「直接砸下4顆愛心精華」，讓皮克敏在當地直接滿心，並於當地出發拿取禮物。愛心精華也是每個月活動衝刺的關鍵，由於當月活動皮克敏在挑戰活動蘑菇時享有極高的攻擊力加成，如果一抽到當月造型就立刻用愛心精華灌滿，能瞬間化身即戰力，幫助打蘑菇隊伍搶下大果實。此外，有資深玩家也提醒，千萬不要在皮克敏呈現「葉子」狀態時餵食愛心精華，正確的做法是先餵一顆普通白精華，讓皮克敏的頭頂從葉子轉為「花苞」，接著在花苞狀態下餵食愛心精華，讓皮克敏吐出的白花瓣數量變成2倍。