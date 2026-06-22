連假過後開工打起精神來，衝刺上半年最後一周！本周最新咖啡優惠出爐，7-11周一限定精品香椰厚拿鐵、冰爆米花奶油拿鐵2杯120元，5.5折逼近半價且能線上寄杯，「LINE禮物」周一打氣也有7-11咖啡電子票券；全家今（22）日起限時3天搶券，霜淇淋、大杯美式、大杯拿鐵都買1送1，且能線上寄存跨店取。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（6月22日至6月27日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限6月22日
◾黃金榛果太妃拿鐵／香草焦糖瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾冰精品香椰厚拿鐵／冰爆米花奶油拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜限6月23日
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
◾特大杯黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）限OPEN錢包
📍APP｜6月17日至6月26日
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃美式16杯520元，6.5折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜6月22日至6月24日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯冰甘蔗青茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP優惠趣｜6月22日至6月26日
◾光泉楊桃汁買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾可果美南高梅蕃茄綜合蔬果汁買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雙目糖蜂蜜蛋糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）至6月22日
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡星巴克
6月22日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85度C
周三（6月24日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（6月26日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍APP｜限6月22日
◾黃金榛果太妃拿鐵／香草焦糖瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾冰精品香椰厚拿鐵／冰爆米花奶油拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
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📍APP｜6月17日至6月26日
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
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◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
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◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜6月22日至6月24日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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◾光泉楊桃汁買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾可果美南高梅蕃茄綜合蔬果汁買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雙目糖蜂蜜蛋糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）至6月22日
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
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◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡星巴克
6月22日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85度C
周三（6月24日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（6月26日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。