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▲奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）門前亂戰中外腳背捅射得手，比分瞬間來到2：0。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃分組賽H組第二輪賽事，首戰意外遭維德角逼和的西班牙，今（22）日移師美國亞特蘭大體育場強碰亞洲勁旅沙烏地阿拉伯。西班牙此役變陣大成功，在上半場短短23分鐘內瘋狂轟進3球，創造近52年來世界盃最快領先紀錄。最終靠著18歲天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）破門、奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）梅開二度以及對手的烏龍球，西班牙以4：0血洗沙烏地阿拉伯、斬獲本屆首勝。西班牙在首戰打得沉悶，全場27次射門盡墨，背負著長達289分鐘的世界盃進球荒。此役主帥德拉富恩特大刀闊斧調整陣容，將18歲的巴薩天才邊鋒亞馬爾排入先發，這也是他生涯首度在世界盃舞台先發登場。這個調度在開賽第10分鐘就收到奇效。西班牙左路發動過頂長傳，奧亞薩瓦爾帶球切入禁區後斜傳中路，埋伏在後點的亞馬爾心領神會，飛身滑鏟射門破網，幫助西班牙奪下1：0的夢幻開局，也一舉粉碎球隊在世界盃299分鐘的進球荒。這顆進球意義非凡，亞馬爾以18歲343天的年紀，成為世界盃史上第8年輕的進球者，更成為歐國盃與世界盃雙料有進球紀錄的最年輕球員。根據Opta數據統計，亞馬爾成為自1958年巴西傳奇「球王」比利（Pelé）以來，首位在18歲前就能在世界盃為球隊首開紀錄的球員。首開紀錄後的西班牙進攻徹底爆發。第21分鐘，西班牙利用角球機會造成沙國禁區混戰，拉波爾特頭球點下後，奧亞薩瓦爾門前亂戰中外腳背捅射得手，比分瞬間來到2：0。僅僅過了2分鐘，西班牙攻勢再起，波羅右路精準傳中，庫庫雷利亞與奧爾莫連續頭球將球送至門前，熱到發燙的奧亞薩瓦爾輕鬆凌空墊射破門。西班牙僅用時23分鐘就取得3：0的絕對領先，刷新國際大賽最快攻入3球的紀錄，也是21世紀繼德國隊後，首支能在世界盃前25分鐘灌進3球的球隊。下半場易邊再戰，德拉富恩特早早將立下大功的亞馬爾與奧亞薩瓦爾換下休息。第49分鐘，庫庫雷利亞在後點迎球近距離凌空抽射，沙國門將奧韋斯雖奮力撲出，但皮球卻硬生生砸在後衛坦巴克蒂（Hassan Tambakti）身上折射入網，這記悲情的烏龍球將比分定格在4：0。此役過後，西班牙不僅將各項國際賽事的不敗神話延續至恐怖的33場，也粉碎了自2022年以來的世界盃不勝魔咒。目前西班牙2戰累積1勝1平、積分4分，掌控了H組的晉級主動權。相較之下，耗費巨資打造國內聯賽的沙烏地阿拉伯，目前2輪打完僅有積分1分，全場更被鬥牛士軍團逼到難堪的「0射正」。不過，沙國目前仍保有些微的晉級希望，最後一輪必須全力求勝。