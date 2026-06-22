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▲鄧愷威的賽季自責分率成功從原先的高點下降至4.03，WHIP值（每局被上壘率）也來到1.29，已走出近期低迷狀態，重新找回身手。（圖／美聯社／達志影像）

▲今日鄧愷威做出調整，他投出的球中有66.3%是好球，在2好球情況下投出的球中，有16.7%能直接三振打者。（圖／美聯社／達志影像）

台灣旅美投手鄧愷威近期雖然陷入先發小低潮，但在今日面對守護者隊的比賽中展現韌性，以一場精采的先發表現一掃陰霾。鄧愷威主投6局僅失1分，率領休士頓太空人隊以2：1險勝守護者隊。這場勝利不僅是他本季第2次繳出投滿6局的優質表現，更是他睽違29天、歷經5場先發後，終於奪下珍貴的本季第4勝。鄧愷威在此役之前，近4場先發防禦率高達8.83，表現並不理想。然而今日他迅速調整心態，全場僅用了83球，其中55顆為好球（好球率 66.3%），展現極佳的控球節奏。他主投6局內僅被敲出4支安打，投出1次保送與4次三振，唯一的失分發生在5局上，面對郝平（Petey Halpin）遭擊出三壘安打後，隨後被巴扎納（Travis Bazzana）以滾地球護送回本壘。賽後，鄧愷威的賽季自責分率成功從原先的高點下降至4.03，WHIP值（每局被上壘率）也來到1.29，已走出近期低迷狀態，重新找回身手。太空人打線今日也給予鄧愷威強力的後援。2局下，當家強打阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）轟出本季第25轟，幫助球隊取得1：0領先；4局下太空人再靠著連續安打與保送追加1分保險分，將領先優勢擴大。即便5局上遭到守護者追回 1 分，鄧愷威依舊穩住陣腳，隨後接替的牛棚群也展現鋼鐵防線，聯手守住2：1的勝果。鄧愷威退場後，最終由球隊牛棚完成剩餘任務。自5月下旬以來，鄧愷威已超過4周未能拿下勝投，期間還吞下3敗，壓力巨大。今日鄧愷威做出調整，他投出的球中有66.3%是好球，在2好球情況下投出的球中，有16.7%能直接三振打者。