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▲比賽開局比利時雖有多次進攻，但都被伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）神勇化解。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃（World Cup）分組賽G組第二輪，今（22）日再度爆出大冷門。歐洲紅魔比利時正面對決伊朗，儘管比利時全場掌控高達70%的絕對球權、瘋狂轟門23次，無奈攻勢再度熄火。反觀伊朗排出「世界盃史上最年長先發陣容」，最終硬是以0：0逼平世界排名第10的比利時。此役過後，比利時分組賽一勝難求。這不僅是比利時自2002年以來首次未能在世界盃前兩戰開胡，更一舉寫下隊史32年來「0分的比賽中射門次數最多」的難堪恥辱紀錄。上屆世界盃早早出局的比利時，本屆由德布勞內（Kevin De Bruyne）、盧卡庫（Romelu Lukaku）與門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）領軍，。然而此戰開打前傳出噩耗，多庫（Jeremy Doku）因呼吸道感染高掛免戰牌，重創紅魔攻堅能力。比賽開局比利時雖有多次進攻，但都被伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）神勇化解。第59分鐘，德克伊珀（Maxim De Cuyper）接獲倒三角傳中，近在咫尺的半空門起腳竟又被貝蘭萬德神奇封堵。久攻不下的比利時在第66分鐘更遭遇毀滅性重創，後衛恩戈伊（Nathan Ngoy）後場回傳出現致命低級失誤，眼看伊朗前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）即將單刀破門，情急之下的恩戈伊直接從身後將人拉倒，主裁判毫不留情祭出紅牌將他驅逐出場。10人應戰的比利時徹底喪失贏球的本錢。事實上，比利時這場比賽若非門神庫爾圖瓦發揮神勇，恐怕連1分積分都拿不到。伊朗的防守反擊極具威脅，卡納尼（Hossein Kanaanizadegan）的凌空斬與塔雷米下半場近在咫尺的單刀，全靠庫爾圖瓦的撲救力保不失。第25分鐘塔雷米雖曾利用自由球破門，也幸虧VAR判定僅以毫厘之差越位在先，才讓比利時逃過一劫。相較於門神的穩健，鋒線箭頭盧卡庫的狀態只能用低迷形容。時隔一年多首次在國家隊重返先發的他，開賽僅3分鐘就因動作過大領到黃牌。數據顯示，自2022年世界盃後，比利時球員已在世界盃賽場上累積69次射門未能進球，鋒線集體迷航。目前G組形勢徹底陷入鋪朔迷離的大混戰，伊朗以2和、2分積分暫居小組第一，比利時同樣積分2分因進球數劣勢緊隨其後。末輪比利時必須擊敗紐西蘭才能穩拿淘汰賽門票，而伊朗則將與埃及展開生死決戰，贏球即可挺進32強淘汰賽。