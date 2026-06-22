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在結束近期的一連串低潮後，旅美投手鄧愷威今日繳出6局僅失1分的優質表現，幫助休士頓太空人隊以2：1擊敗克里夫蘭守護者隊。賽後，鄧愷威接受媒體專訪，公開分享自己找回好狀態的關鍵，直言精準的控球與心態調整，是本場比賽能強勢反彈的核心原因。鄧愷威今日主投6局用了83球，其中55顆好球，全場僅被敲4支安打，並送出4次三振與1次保送。談及與前幾場先發最大的不同，鄧愷威謙虛表示，在控球與戰術執行上確實有顯著改善：「今天在控制調整這塊，比上一場好多了。我的直球與變速球大部分都能投到我想要的位置，這是今天能有效壓制對手最大的不同。」他表示，更積極地進攻好球帶，讓他能有效地減少失投風險，並獲得更多有利的投球球數。鄧愷威先前面對左打時表現不佳，本賽季左打者對他的OPS高達0.944。但在今天，他面對8位左打者，似乎輕鬆找到了投球節奏。然而，鄧愷威今日在面對這些左打者時展現出從容的表現。他坦言，經過本季多次與大量左打者交手的經驗，現在的他早已不像開季時那樣感到棘手。「這賽季我已經面對過很多次左打為主的打線，相比開季時，我現在真的非常習慣了，對戰左打時感到越來越舒適。」鄧愷威強調，現在的他對於面對右打者或左打者，心態上已經完全沒有差別，「現在我面對左右打的投球心態是一模一樣的。」這份心理建設的成熟，無疑是他能順利度過五局危機、幫助球隊穩住戰局的關鍵。隨著鄧愷威今日繳出優質先發，防禦率下修至4.03，他在太空人先發輪值的地位再次受到討論。儘管外界有聲音指出，隨著隊內幾名先發投手陸續傷癒歸隊，鄧愷威可能會回歸牛棚，但他今日展現的先發實力，無疑為球隊教練團提供了更多靈活調度的籌碼。