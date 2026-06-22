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休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）歷經近期先發的起伏後，今日對陣克里夫蘭守護者隊時找回投球節奏，繳出 6 局僅失 1 分的亮眼表現。這場關鍵勝投不僅助太空人以2：1奪下系列賽，也讓教頭艾斯帕達（Joe Espada）對鄧愷威的表現大加讚賞，直言鄧愷威與捕手瓦茲奎茲（Christian Vázquez）的完美搭配，是球隊能穩住戰局的獲勝關鍵。太空人主帥艾斯帕達在賽後受訪時，特別點名鄧愷威與捕手瓦茲奎茲的合作，「他們兩人的準備工作非常充分，這組投捕搭檔是我們能順利完成6局投球的主因。」艾斯帕達表示，瓦茲奎茲在解讀打者習性與運用變速球的時機上相當出色，而鄧愷威亦精準執行了教練團的策略。瓦茲奎茲隨後也稱讚鄧愷威：「今天的控球很棒，直球搶好球數的比例極高，讓打者很難應對。」今日比賽後半段，太空人更是派出了由奧克特（Steven Okert）、金（Bryan King）與海德（Josh Hader）組成的「左投三劍客」封鎖對手。三人各投1局，聯手飆出6次三振且未被擊出任何安打。其中，海德在傷癒復出後的表現極具宰制力，教頭艾斯帕達更強調：「只要先發投手能吃下5到6局，讓我們順利接軌這群牛棚，我們就是全聯盟最強大的球隊。」隨著鄧愷威本季防禦率下修至4.03，這位年輕小將在球隊傷兵陸續歸隊的關鍵期，用這場久違的優質先發，成功向球團證明了自己不僅是先發輪值的重要選項，更是太空人本季力拼季後賽的關鍵拼圖。鄧愷威本賽季在面對左打者時數據較為掙扎，被打擊率合計OPS高達.944。然而今日他面對守護者打線排出的8名左打者，展現了截然不同的面貌，在投手丘上顯得遊刃有餘，節奏穩定。賽後鄧愷威透過翻譯表示，他已逐漸習慣面對大量左打者的陣容，「比起開季，我現在對付左打者感到自在許多，面對左右打者的心態調整已完全一致。」這份心態上的成熟，讓他在面對守護者左打部隊時，能持續精準投球，有效避免長打威脅。