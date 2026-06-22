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2026年美加墨世界盃小組賽H組迎來關鍵一戰，前役悶平的「鬥牛士軍團」西班牙隊，在台灣時間今（22）日以強勢進攻打爆對手，最終以4：0完封沙烏地阿拉伯，不僅拿下本屆賽事首勝，更一舉終結長達1303天的世界盃勝場荒，打破各項進球魔咒，宣告強權回歸。英國傳奇球星魯尼賽後也大讚亞馬爾（Lamine Yamal）擁有很高的足球智慧，而這種東西是教不來的，直言這名小將給西班牙隊帶來了信心。本場比賽，身價高達2億歐元的18歲天才球員亞馬爾（Lamine Yamal）迎來生涯首次世界盃先發，開賽僅11分鐘便寫下歷史。當時他接獲奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）的精準橫傳，在禁區後點冷靜剷射破網，不僅打破僵局，更一舉刷新多項紀錄：📍超越梅西：以18歲343天之姿，打破了梅西世界盃首球紀錄，比梅西當年的年齡還小了14天。📍隊史第二年輕：成為西班牙隊史第二年輕的世界盃進球球員，僅次於隊友加維（Gavi）。📍史上第八年輕進球者：超越20年前的梅西，躋身世界盃歷史進球榜前8名。📍終結隊史最長球荒：該進球終結了西班牙長達299分鐘的世界盃進球荒。📍比肩球王比利：成為世界盃歷史上第2位在世界盃比賽首開紀錄的18歲（及以下）球員，唯有傳奇球王貝利曾達成此成就。英國傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）：「我愛亞​​馬爾，他讓我感到開心。他擁有非凡的足球智慧，這是非常難以傳授的東西。他為西班牙國家隊帶來的是信心。有他在隊中，他們在16歲時就贏得了歐洲盃。如今他更加成熟了，18歲的他變得更加出色，他給了這支球隊信心和信念——他們能夠贏得這座世界杯。」此役西班牙主帥德拉福恩特（Luis de la Fuente）在65歲生日當天，大膽調動陣容，展現絕佳效果。開賽25分鐘內，西班牙便靠著亞馬爾、奧亞薩瓦爾的「梅開二度」以及對手的一記烏龍球，取得4：0的絕對優勢。本場大勝後，西班牙一口氣締造多項難得紀錄：📍終結4場不勝：終止自 2022 年 11 月 27 日以來的世界盃 4 場不勝魔咒。📍睽違1303天勝利：上一次世界盃取勝已是 2022 年對陣哥斯大黎加的 7：0 大勝，今日終於重回勝軌。📍超快速進球：隊史首次在世界盃前25分鐘內攻進3球，並創下國際大賽最快進球紀錄，成為繼德國後21世紀第二支達成此成就的球隊。📍延續各項紀錄：將各項賽事不敗紀錄延續至33場，並持續保持對陣沙烏地阿拉伯的全勝戰績。這場4：0的大勝不僅讓西班牙在H組的出線形勢大好，也讓外界重新見識到這支年輕鬥牛士軍團的恐怖火力。