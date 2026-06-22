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亞馬爾以18歲又343天的年齡收穫世界盃首顆進球，正式超越了阿根廷球王梅西（Lionel Messi）當年創下的18歲又357天紀錄

歷史最年輕「歐國盃＋世界盃」雙料進球者。

開場首開紀錄歷史第二年輕。

▲亞馬爾以18歲又343天的年齡收穫世界盃首顆進球，正式超越了阿根廷球王梅西（Lionel Messi）當年創下的18歲又357天紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃H組次輪賽事，無敵艦隊西班牙以4：0大勝沙烏地阿拉伯，順利斬獲本屆首勝。此役18歲的巴薩天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）首度在世界盃先發就踢進生涯首球，成為全場最大亮點。更引人矚目的是，亞馬爾賽後在社群平台上正面回擊了賽前挑釁他的沙烏地阿拉伯球迷，霸氣宣告：「我這不就來了。（I'm here.）」亞馬爾今年4月在巴塞隆納時曾遭遇大腿後側肌群傷勢困擾，小組賽首戰對陣維德角時並非最佳狀態，僅替補上陣約20分鐘。然而，在對陣沙烏地阿拉伯前，大批沙國球迷在主辦國美國街頭高唱「亞馬爾在哪裡？」，未料這招「敗人品」的舉動反而徹底激發了神童的鬥志。此役重返先發陣容的亞馬爾，在開賽僅10分鐘就接獲隊友奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）的妙傳滑鏟破網。進球後的亞馬爾隨即將手放在耳邊做出「聽不見」的慶祝動作，並擺出象徵家鄉郵遞區號的「304」招牌手勢。賽後，亞馬爾更在個人社群平台上分享了沙國球迷賽前囂張尋人的影片，並附上自己慶祝破門的照片，冷冷地留下2個字：「我在這裡。（I'm here.）」 瞬間打臉所有質疑者。這顆歷史性的進球，也讓年僅18歲的亞馬爾在世界盃最高殿堂一口氣狂刷3項紀錄，成為今晚最大的紀錄贏家。亞馬爾在踢完上半場、幫助西班牙取得3：0領先後便被換下休息。賽後接受《DAZN》訪問時，他透露這一切都在計畫之中：「前半場上陣幫助球隊，然後下來稍微休息，這就是當初的教練團計畫。第一場比賽我們沒踢出自己的風格，但現在大家狀態都上來了，充滿了向上的鬥志。」談到首次在世界盃先發就破門，亞馬爾也流露出18歲大男孩的純真：「在世界盃進球是我一直以來的夢想，上屆世界盃我還坐在學校的教室裡看電視轉播呢。如今我能在這個體育場，在母親和所有家人的見證下進球，這真的像一場夢。」