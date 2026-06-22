我是廣告 請繼續往下閱讀

「農委會補助鳳梨釋迦10億元 創單一水果史上最高」

「龍膽石斑、鳳梨、芒果沒參加海峽論壇也被中國列入清單」

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式現身海峽論壇，希望為台東農民擴展中國市場、銷售鳳梨釋迦，陸委會則表示將依《兩岸關係條例》請內政部查處是否違法；陸委會副主委梁文傑日前也指出，鳳梨釋迦高達九成產量仰賴中國大陸市場，並稱其是「台灣人幾乎不吃、仰中共鼻息的農產品」，引發外界熱議。對此，前民進黨立委、前台東市長賴坤成昨（21）日表示，相比之下，台南芒果已在法國巴黎熱賣，顯示農產品應透過多元市場與中央合作拓銷。他更指出，中央過去已投入逾10億元協助鳳梨釋迦，是對單一水果罕見的高額補助，並非厚此薄彼，台東不該動輒塑造被中央欺負的形象，更不應落入中國「養套殺」與政治訂單，讓鳳梨釋迦成為政治工具。賴坤成昨發文表示，對於鳳梨釋迦的推銷，農委會2021-22年即編列超過10億元的補助，是有史以來對單一水果補助最高的，而且是高得離譜，讓其他縣市的果農心有不甘，錢有沒有花的刀口上容或有討論空間，但中央政府絕對是誠意十足是無庸置疑的，而且絕對不分藍綠，數字會說話、不要亂扣帽子！賴坤成指出，農漁產品遇到天災影響收成，豐收時價格低落、滯銷等情事時有所聞，農政單位也都有編列預算及協助措施，歷年、各地皆然。然而編列最多預算協助，卻也被罵最慘的就是台東的鳳梨釋迦，動輒開記者會説漠視台東農民權益、將台東當作二等公民，與花蓮王的「給花蓮人一條安全回家的路」說法雷同，看在過程中努力協助解決問題的一群人眼中，真的不是滋味，甚至萌起既然都被罵，那就不要做的消極念頭。賴坤成說，農政單位協助農漁產品行銷是職責，也有編列預算及一定的作業流程，台南遇到滯銷是市長帶著農民密切與農政單位、經濟部、貿協、駐外單位及貿易商討論如何如何，台東卻常是一貫的在第一時間即炮打中央，形塑被欺負的感覺而要出面扮演捍衛戰士，套路用久了，不只麻痹，甚至反感！賴坤成也強調，該改弦易轍了，與其落入中國「養套殺」的中國施捨性的政治訂單，倒不如好好想想如何與中央密切合作開發其他管道。在未進入鳳梨釋迦產期時高舉著是為農民權益，高調地去附和中國統治舞台的海峽論壇，說穿了，鳳梨釋迦只是饒慶鈴的政治工具，也沒有饒慶鈴去，中國早就定調了，不要牽拖、不要找鳳梨釋迦墊背。龍膽石斑、鳳梨、芒果產區的行政首長毫無任何參與海峽論壇的動作，也不就同時列入清單嗎？