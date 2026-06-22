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2026年世界盃K組賽事中，奪冠熱門葡萄牙在首戰以1：1爆冷遭剛果民主共和國逼平，老將C羅（Cristiano Ronaldo）與全隊的進攻搭配隨即引來外界鋪天蓋地的批評。面對外界質疑葡萄牙球員是否在場上受到「必須不斷餵球給C羅」的無形施壓，陣中23歲的邊鋒小將孔塞桑（Francisco Conceição）在受訪時嚴正駁斥，直言球隊在場上完全是靠本能運作，「我們沒有任何非得傳球給他的義務。」面對媒體與名嘴排山倒海的質疑，目前效力於義甲豪門尤文圖斯的孔塞桑，在訓練前的記者會上給出正面回應：「我們沒有任何義務、也沒有必要非得把球傳給C羅。」孔塞桑解釋，足球比賽的臨場節奏極快，根本不可能刻意去找特定球員，「以我自己為例，我在場上會把球傳給那一個當下空檔最好、最沒有被盯防的隊友。在那個瞬間，我根本沒有時間去思考旁邊隊友的臉是誰，所有動作都是在千分之一秒內靠著本能做出來的。C羅來到這裡和所有人一樣，都是為了幫助球隊。」不過孔塞桑也認為，論起門前的終結與進球能力，足壇依舊沒有人能與C羅相比。值得一提的是，孔塞桑在首戰對陣剛果時迎來生涯的世界盃首秀，而巧合的是，他的父親老孔塞桑（Sérgio Conceição）正是在24年前的2002年韓日世界盃上為葡萄牙征戰。談到這位C羅，孔塞桑充滿敬意：「C羅的職業生涯就是一具活生生的教科書。他現在已經41歲了，但每天在訓練場上展現出來的飢渴感、對勝利的渴望，簡直就像在進行他職業生涯的最後一堂訓練課，超級有動力。」「對於我或是所有新一代的年輕球員來說，他就是最好的榜樣。」孔塞桑說道，「如果一個已經贏得無數榮譽的傳奇都還這麼渴望勝利，那我們這些想要追隨他腳步的年輕人，飢渴感理所當然要比他更強烈。他的領導力與進球是球隊不可或缺的，我們需要凝聚所有的個人能力，才能讓團隊發揮最大效用。」去年夏天以2750萬英鎊從波爾圖正式轉會至尤文圖斯、並迅速站穩主力的孔塞桑最後也強調自己與隊友都非常習慣大場面的高壓。「我們都在歐洲頂級俱樂部效力，壓力永遠存在。我們很清楚當球隊表現不佳時，批評與質疑就會排山倒海而來。」孔塞桑坦言，首戰沒能拿下勝利，球員自己才是最難受的人，「沒有人比我們更苛刻自己，因為我們切身感受到工作沒有做到最好。但現在最重要的是在下一場比賽給出最好的回擊，展現球隊的品質並贏下比賽，堅定地繼續走下去。」