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▲汶汶遭狂粉持刀攻擊，緊急送醫開刀治療。（圖／翻攝自汶汶IG@jessie.02.21）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的成員汶汶，在20日下午參加棚拍活動時，遭一名52歲的狂粉阿北持刀割傷頸部，被送醫治療，引發外界震驚。網友也翻出這名阿北的身分，發現他是汶汶的狂粉，時常會在場邊見到他狂拍汶汶的身影，還因此被稱為「汶汶阿北」。除此之外，還傳出他曾霸氣買100本汶汶寫真集、上個月也搶先買整箱肖像球、影像擋泥板、應援扇等，就為了能比別人早一步收到，還標記汶汶表示：「承諾就是承諾，只要是承諾的事情，無論如何一定要做到。」這位被稱為「汶汶阿北」的52歲的許姓男子，是一名汶汶的狂粉，常常都能在場邊看到他拿著手機狂拍汶汶的身影，在社群上也經常標記汶汶。除此之外，網上還傳出他曾狂買100本汶汶寫真集，上個月也大箱訂購周邊，他在文中表示：「第一張訂單一定要先下整箱訂購的，一次買整箱出貨時才會直接由工廠直送、不需要再經過人工分揀速度才會快，才會比別人早一步收到。」非常專業。他還在文中標記汶汶帳號，表示：「我之前就已經承諾過妳，承諾就是承諾，只要是承諾過的事情，無論如何都一定要做到，那不只是Promise，而是Commitment。」不僅如此，有網友發現許男常常會在社群回應二戰史、帝國等歷史問題，還不知道為什麼會以「樹懶」稱呼汶汶，詢問樹懶怎麼還沒絕種，以及提到羅馬天主教會在西元6世紀，定義了人類的七大死罪（Seven Deadly Sins），第四名的罪刑就是懶惰，看不出來是否跟汶汶有關聯。許男因為持刀攻擊汶汶，已被依殺人未遂罪移送法辦。至於汶汶目前仍在醫院，尚未露面報平安。據說她的頸部傷口不淺，到院後醫師判定要立刻開刀才能救回來，好在經過手術治療，汶汶暫無生命危險，粉絲則呼籲希望許男被重判。