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【唐綺陽星座運勢週報6/22-6/28】本週水星停滯中，與家有關的話題成生活重點，須好好面對內心情感的起伏，處理問題認真以待。木星在巨蟹衝刺，巨蟹星座者感受強烈，情緒更加翻湧。火星在金牛衝刺，慎防身體受傷與留意用錢狀況，火能量高漲也容易急躁，避免口不擇言和刀火傷害。能量轉折期與天海冥小三角，未來劇情發展將有所翻轉，多密切觀察生涯的變化。重要星象：水星停滯期、木星衝刺、火星衝刺、能量轉折與小三角十二星座個別影響：牡羊：務實做事避免太天真，感情避免孩子氣與任性金牛：負面情緒要適時表達，感情有話就說展現大方雙子：事業人情要劃分清楚，感情與對方感受有落差天秤：合作關係易生變要警覺，感情慎防第三者影響獅子：簽約勿衝動謹慎評估，感情須靠刻意安排維繫射手：要正視人際相處問題，感情合則聚不合則散魔羯：工作繁忙認真以待，感情要多點浪漫與情趣雙魚：工作突遇對手程咬金，感情避免一直談工作巨蟹：凡事皆幸運易成功，感情多打扮有助提升桃花處女：工作先多觀察按兵不動，感情停滯要主動出擊天蠍：工作上有機會發揮潛能，感情要懂得以柔克剛水瓶：職場上可求助女性貴人，感情男女皆有異性緣