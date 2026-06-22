我是廣告 請繼續往下閱讀

瘋狂粉絲幻想共組家庭、頻叫外送到家

被跟騷的人常因「恐懼」而選擇忍耐

柳采葳：積極保護自己 不要覺得大驚小怪

柳采葳：請尋求警方協助 照顧自己的恐懼

中信兄弟啦啦隊汶汶日前遭瘋狂粉絲許姓男子（又稱汶汶阿北）持刀傷害，震驚社會。事件後，不少女星都自爆有被狂粉跟騷的經驗，包括房業涵、夏語心等。而台北市議員柳采葳昨（21）日也表示，有一名粉絲從他當主播時期就會瘋狂發訊息、留言給她，幻想和她一起組成家庭，到她當上議員後，對方甚至叫外送到她家，這次事件讓她決定勇敢站出來，採取積極作為保護自己，也希望用自身經歷告訴大家，遇到類似事件，趕快報警提告。柳采葳昨晚發文表示，看到汶汶遭傷害的事件，她的心裡受到很大的震撼。因為她知道，那種害怕是真的存在的。從她還在主播台工作時開始，就遇過一位長期關注她的人，一開始只是訊息、留言，她把對方當成是一般粉絲，後來出來選舉到選上議員後，對方開始送食物送東西到服務處到議會，有一天甚至直接叫外送到她家。柳采葳說，那一天，管理人員說有人送一包水餃給她，但是沒有名字、沒有送件資訊，而她周邊完全沒有人送，調出監視器一看，是一位陌生男性，再後來對方開始不斷叫外送，送早餐、送宵夜，甚至規定外送員一定要送到她手上，還要拍照回傳，否則就要給外送員負評，甚至會在凌晨要求警衛打對講機給她，要她下樓拿食物，讓她整個晚上恐懼到沒辦法入睡，對方也會在她辦公開活動時到現場，導致她一直活在擔心受怕的心情中。柳采葳提到，這位男性還會不斷傳訊息騷擾，幻想跟她家庭生活，幻想幫她規劃人生，甚至傳帶有性暗示的圖，清晨、半夜、凌晨無時無刻的訊息騷擾，還會騷擾她身旁的朋友、家人。現任主播，或是離開電視台的公眾人物只要有出現在她的社群上幾乎都被騷擾過，對方會一直叫她朋友傳話，叫她要回訊息，要收他送的東西。最讓人不安的是，當她發現對方知道她的住處、生活動線，甚至要求外送員一定要親自把東西交到她手上，還要求拍照證明時，那種感覺已經不是單純的「支持」或「喜歡」，而是一種無法預測的壓力與恐懼。柳采葳說，很多人可能會問：「為什麼不直接報警？」老實說，她很掙扎，她想對方知道她家，因此很怕激怒對方，就算是提告申請保護令，也很難確保他會不會有過激行為，因為當時剛發生土城當街砍人的命案，保護令生效後遭當街殺人，因此她當時選擇先警告，對方也的確沒有騷擾行為一陣子，但近幾個禮拜，又開始出現在她的公開活動。被騷擾的人最常出現的心理，其實不是憤怒，而是害怕。害怕報警後會不會讓對方更激動？害怕拒絕之後會不會換來更激烈的行為？害怕自己是不是反應過度？害怕別人覺得這只是小事。柳采葳也表示，於是一次又一次選擇忍耐、封鎖、逃避，希望事情自己過去。但今天的新聞讓她明白一件事，任何讓人感到害怕、不舒服、失去安全感的行為，都不應該被合理化。看到新聞事件後，她決定勇敢地站出來，不只採取積極作為保護自己，也希望用自身經歷告訴大家，遇到類似事件，趕快報警提告，「如果有人持續跟蹤你、監視你、騷擾你、未經同意反覆出現在你的生活裡，請不要覺得自己在大驚小怪，因為保護自己，不是傷害別人。」柳采葳強調，請保留證據，請告訴家人朋友，請尋求警方協助，必要時勇敢提告。她也想告訴所有正在經歷類似事情的人，你不是孤單的，也不需要獨自承受，很多時候，我們總擔心激怒對方，卻忘了照顧自己的恐懼。希望社會能對跟蹤騷擾有更多理解，也希望每一位女性都記得，當妳感到害怕的那一刻，就已經有權利尋求幫助。勇敢報警，不是把事情鬧大，而是在事情失控之前，保護自己。願每個人都能平安回家，也願每個人的善意與喜歡，都能建立在尊重與界線之上。