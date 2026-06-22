不少會員逛好市多（Costco）時曾發現，部分員工胸前配戴的並非一般白色名牌，而是相當顯眼的銀色款式，原來這是服務滿25年以上員工才能佩戴的榮譽象徵。近日有會員在高雄好市多發現這項差異，消息曝光後迅速掀起討論，不少網友直呼這根本是「好市多版金鑰匙」、「終身成就獎」。

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好市多員工「銀色名牌」地位曝光！眾驚：賣場版金鑰匙

有網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己到高雄中華店採買時，發現有些員工胸前配戴的不是常見的白色名牌，而是相當醒目的銀色款式，明顯與其他人不同，「飯店有金鑰匙，好市多有銀名牌，好酷。」

據悉，原來員工必須在好市多任職超過25年，才有資格配戴這款特殊名牌，等於是資深員工榮譽徽章。事實上，高雄中華店正是台灣第一家好市多賣場，自1997年開幕至今已接近30年歷史。由於營運時間最久，也累積了許多服務超過25年的資深員工，因此擁有銀色名牌員工的比例應是全台最高。

▲由於高雄中華店是全台第一家好市多，因此聚集大量資深員工，也讓不少會員驚呼原來這些銀色名牌背後藏著長達四分之一世紀的資歷。（圖／翻攝Google評價）
▲由於高雄中華店是全台第一家好市多，因此聚集大量資深員工，也讓不少會員驚呼原來這些銀色名牌背後藏著長達四分之一世紀的資歷。（圖／翻攝Google評價）
貼文曝光後，吸引大量網友留言，不少老會員其實早就看過這些特殊名牌，只是不清楚背後所代表的榮譽與資歷，也有人直言：「聽說好市多福利很好，這樣員工才會待得下！」隨著高雄中華店即將結束營業，這些陪伴會員多年的資深員工，也將陸續轉往預計7月3日開幕的高雄亞灣店服務。

好市多員工福利超狂！待滿6年給久任獎金：每年多賺17.4萬

事實上，好市多對待員工確實以優渥待遇與完善福利聞名。執行長瓦克里斯（Ron Vachris）先前向投資人證實，公司已推動新的員工協議，將基層員工起薪提高至每小時20美元（約新台幣634元），並預估美國及加拿大地區員工平均時薪將突破30美元（約新台幣951元）。

此外，公司已規劃於2026年及2027年3月再度調升時薪各1美元（約新台幣31元），讓薪資成長機制持續運作。除了基本薪資增加外，新進員工到職第一年即可享有帶薪休假，而年資達30年的資深同仁，每年最多可享有長達6周假期，展現企業對長期服務員工的重視。

▲除了肯定久任員工，好市多近年也持續提高薪資、增加休假與獎金制度，並提供醫療保險與彈性排班等福利，成為不少員工願意長期任職的重要原因。（圖／記者徐銘穗攝）
▲除了肯定久任員工，好市多近年也持續提高薪資、增加休假與獎金制度，並提供醫療保險與彈性排班等福利，成為不少員工願意長期任職的重要原因。（圖／記者徐銘穗攝）
根據求職平台Bandana.com資料顯示，好市多員工每累積工作1040小時，全職員工約半年左右，時薪便可調升1至1.9美元（約新台幣31至60元），週日上班的員工還能領取1.5倍薪資，換算後時薪至少可達新台幣1400元。此外，員工服務滿6年後即可開始領取久任獎金，平均每年超過5500美元（約新台幣17.4萬元）。

在薪資發展方面，一般賣場助理與理貨人員時薪已接近31美元（約新台幣983元），管理階層年薪則可達9.9萬至11.4萬美元（約新台幣313萬至361萬元）。甚至有員工透露，即使不是主管職，部分專業職位與高階技術人員的年薪也有機會挑戰16萬美元（約新台幣507萬元）。

不少在好市多任職數十年的員工也表示，撇除比別家公司還敢給的薪資，完善醫療保險、因應通膨的薪資調整、育嬰假與彈性排班等制度，都是讓他們願意長期留任的重要原因。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...