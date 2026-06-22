不少會員逛好市多（Costco）時曾發現，部分員工胸前配戴的並非一般白色名牌，而是相當顯眼的銀色款式，原來這是服務滿25年以上員工才能佩戴的榮譽象徵。近日有會員在高雄好市多發現這項差異，消息曝光後迅速掀起討論，不少網友直呼這根本是「好市多版金鑰匙」、「終身成就獎」。
好市多員工「銀色名牌」地位曝光！眾驚：賣場版金鑰匙
有網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己到高雄中華店採買時，發現有些員工胸前配戴的不是常見的白色名牌，而是相當醒目的銀色款式，明顯與其他人不同，「飯店有金鑰匙，好市多有銀名牌，好酷。」
據悉，原來員工必須在好市多任職超過25年，才有資格配戴這款特殊名牌，等於是資深員工榮譽徽章。事實上，高雄中華店正是台灣第一家好市多賣場，自1997年開幕至今已接近30年歷史。由於營運時間最久，也累積了許多服務超過25年的資深員工，因此擁有銀色名牌員工的比例應是全台最高。
貼文曝光後，吸引大量網友留言，不少老會員其實早就看過這些特殊名牌，只是不清楚背後所代表的榮譽與資歷，也有人直言：「聽說好市多福利很好，這樣員工才會待得下！」隨著高雄中華店即將結束營業，這些陪伴會員多年的資深員工，也將陸續轉往預計7月3日開幕的高雄亞灣店服務。
好市多員工福利超狂！待滿6年給久任獎金：每年多賺17.4萬
事實上，好市多對待員工確實以優渥待遇與完善福利聞名。執行長瓦克里斯（Ron Vachris）先前向投資人證實，公司已推動新的員工協議，將基層員工起薪提高至每小時20美元（約新台幣634元），並預估美國及加拿大地區員工平均時薪將突破30美元（約新台幣951元）。
此外，公司已規劃於2026年及2027年3月再度調升時薪各1美元（約新台幣31元），讓薪資成長機制持續運作。除了基本薪資增加外，新進員工到職第一年即可享有帶薪休假，而年資達30年的資深同仁，每年最多可享有長達6周假期，展現企業對長期服務員工的重視。
根據求職平台Bandana.com資料顯示，好市多員工每累積工作1040小時，全職員工約半年左右，時薪便可調升1至1.9美元（約新台幣31至60元），週日上班的員工還能領取1.5倍薪資，換算後時薪至少可達新台幣1400元。此外，員工服務滿6年後即可開始領取久任獎金，平均每年超過5500美元（約新台幣17.4萬元）。
在薪資發展方面，一般賣場助理與理貨人員時薪已接近31美元（約新台幣983元），管理階層年薪則可達9.9萬至11.4萬美元（約新台幣313萬至361萬元）。甚至有員工透露，即使不是主管職，部分專業職位與高階技術人員的年薪也有機會挑戰16萬美元（約新台幣507萬元）。
不少在好市多任職數十年的員工也表示，撇除比別家公司還敢給的薪資，完善醫療保險、因應通膨的薪資調整、育嬰假與彈性排班等制度，都是讓他們願意長期留任的重要原因。
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有網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己到高雄中華店採買時，發現有些員工胸前配戴的不是常見的白色名牌，而是相當醒目的銀色款式，明顯與其他人不同，「飯店有金鑰匙，好市多有銀名牌，好酷。」
據悉，原來員工必須在好市多任職超過25年，才有資格配戴這款特殊名牌，等於是資深員工榮譽徽章。事實上，高雄中華店正是台灣第一家好市多賣場，自1997年開幕至今已接近30年歷史。由於營運時間最久，也累積了許多服務超過25年的資深員工，因此擁有銀色名牌員工的比例應是全台最高。
好市多員工福利超狂！待滿6年給久任獎金：每年多賺17.4萬
事實上，好市多對待員工確實以優渥待遇與完善福利聞名。執行長瓦克里斯（Ron Vachris）先前向投資人證實，公司已推動新的員工協議，將基層員工起薪提高至每小時20美元（約新台幣634元），並預估美國及加拿大地區員工平均時薪將突破30美元（約新台幣951元）。
此外，公司已規劃於2026年及2027年3月再度調升時薪各1美元（約新台幣31元），讓薪資成長機制持續運作。除了基本薪資增加外，新進員工到職第一年即可享有帶薪休假，而年資達30年的資深同仁，每年最多可享有長達6周假期，展現企業對長期服務員工的重視。
在薪資發展方面，一般賣場助理與理貨人員時薪已接近31美元（約新台幣983元），管理階層年薪則可達9.9萬至11.4萬美元（約新台幣313萬至361萬元）。甚至有員工透露，即使不是主管職，部分專業職位與高階技術人員的年薪也有機會挑戰16萬美元（約新台幣507萬元）。
不少在好市多任職數十年的員工也表示，撇除比別家公司還敢給的薪資，完善醫療保險、因應通膨的薪資調整、育嬰假與彈性排班等制度，都是讓他們願意長期留任的重要原因。