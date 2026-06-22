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NBA休賽季首波重磅操作出爐！據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，亞特蘭大老鷹隊已與陣中資深後衛麥凱倫（CJ McCollum）達成協議，雙方以1年2100萬美元的合約完成續約。這位 34 歲的老將在新賽季將繼續披上老鷹戰袍，為亞特蘭大提供關鍵的得分火力與寶貴的領導經驗。麥凱倫自上賽季透過交易從華盛頓巫師轉戰亞特蘭大後，迅速成為球隊不可或缺的成員。他本季為老鷹出賽41場，場均繳出近19分，三分球命中率維持在 36% 的高水準。尤其在季後賽面對最終奪冠的紐約尼克隊時，麥凱倫在第四節的決勝期展現強心臟，多次投進關鍵球，幫助老鷹一度取得 2 比 1 的系列賽領先，其豐富的季後賽經驗與穩定軍心的能力，是老鷹能一路競爭到最後的關鍵。隨著麥凱倫確認留隊，外界預期老鷹下賽季將維持先發五人的陣容架構。老鷹在賽季後半段確立了麥凱倫、亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、強森（Jalen Johnson）以及歐康古（Onyeka Okongwu）的先發五人組。這套陣容在賽季末期合體後繳出19勝4敗的驚人成績，每百回合淨勝分高達+21.4，展現極具統治力的攻防效率。老鷹球團對於維持現有核心陣容信心十足。總教練團認為，除了麥凱倫提供老將價值外，球隊未來的發展核心仍仰賴四名年輕球員。亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）剛獲頒年度最佳進步球員（MIP），攻守俱佳，是球隊未來的得分箭頭。丹尼爾斯（Dyson Daniels）聯盟頂尖的外圍防守者，曾成功封鎖布朗森（Jalen Brunson），持續進化中的進攻手段值得期待。強森（Jalen Johnson）本季首度入選年度最佳陣容並參與全明星賽，是球隊進攻體系的核心靈魂。歐康古（Onyeka Okongwu）開發出 37.6% 的三分投射能力，能拉開空間且兼具禁區防守，已成為聯盟中最被低估的中鋒之一。老鷹球團目前的策略相當明確，在不進行重大人事動盪的前提下，以麥凱倫的資深經驗帶領這批核心陣容再次衝擊季後賽。除非未來幾周發生意料之外的大型交易，否則亞特蘭大的球迷將再次見到這套在賽季末展現恐怖效率的先發陣容，繼續為老鷹隊爭取隊史新高。