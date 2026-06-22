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▲Eko（左2）在個人IG宣傳新影片，還用幽默方式提到自己暴瘦傳聞。（圖／翻攝自Eko IG@ekofiza）

YTR網紅Eko在線上外語平台教英文，幽默口才吸引許多學生，其中他視覺系的穿搭與英式腔調、微卷的及肩金髮，還被稱為「吸血鬼老師」。不料他近日在節目訪問的片段中，竟被發現突然暴瘦，不僅雙頰凹陷、面色憔悴，整個人看起來就像皮包骨，讓粉絲都嚇壞，狂勸他不要再瘦了。網紅英文老師Eko在近日的節目中，被發現暴瘦，不只臉頰凹陷，就連脖頸處都幾乎瘦到快變皮包骨，氣色也顯得非常憔悴。還有網友表示Eko的眼神看起來難以聚焦，擔心他是否生病，「很擔心Eko，身體還好嗎？太瘦了」、「Eko還好嗎？怎麼那麼瘦？還是在減脂增肌？」、「Eko是不是生病了？該身體檢查一下」、「Eko老師怎麼暴瘦？看起來像是生病的瘦」等。事實上，Eko在今年初的時候，就被發現已明顯瘦下來，但他當時說自己正在減脂，粉絲才沒有多加詢問，但沒想到最近的影片中，Eko直接暴瘦到快變皮包骨，才讓粉絲嚇壞，紛紛擔心他的狀況。但Eko本人似乎不太在意，還在IG宣傳與張孝全等人的最新影片，表示：「先別管我是不是太瘦，來看帥哥先！」Eko（本名劉孟瑜）是台灣知名的高人氣網紅英文老師，現為線上語言教學平台AmazingTalker的王牌教師，與搭檔Sandra共同主持YouTube頻道《驚奇玩起來AmazingTalker Show》。Eko總是畫著標誌性的濃厚煙燻妝，自稱「吸血鬼老師」，搭配誇張的英式口音，與搭檔Sandra的美式風格形成強烈對比，節目深受年輕族群喜愛。