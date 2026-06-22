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以邊境安全為由 納坦雅胡：任何國家都會採取同樣行動

遭川普與范斯批評 納坦雅胡稱已盡力降低平民傷亡

真主黨強硬反擊：黎巴嫩不存在以色列安全區

真主黨未來角色受矚目 中東穩定仍存變數

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的緊張局勢持續升高。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日重申，以軍將繼續駐留黎巴嫩南部的「安全區」，直到以色列民眾不再受到威脅為止；不過，真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）則強硬回應，強調黎巴嫩境內不存在任何屬於以色列的安全區，要求以軍立即撤離。根據法新社等外媒報導，納坦雅胡在耶路撒冷舉行的政策論壇發表演說時表示，以色列維持黎南安全區完全是出於保護國民安全的需要。他指出：「只要有保護人民的必要，我們就會留在黎巴嫩南部的安全區。任何國家面對邊境恐怖主義威脅時，都會採取同樣做法。」納坦雅胡並以美國為例，稱若美國遭遇邊境武裝組織威脅，也不可能坐視不理。他表示，美國勢必會跨境採取行動、建立安全區、消滅恐怖分子並保護本國人民，而以色列目前所做的正是相同的事情。近期，以色列持續對黎巴嫩境內真主黨目標發動攻擊，引發大量平民傷亡，甚至遭到美國總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance）公開批評。面對外界質疑，納坦雅胡強調，以軍在現代戰爭中已盡最大努力降低平民傷亡。他表示，根據以色列國防部研究單位統計，現代城市戰爭中，平民與戰鬥人員死亡比例通常高達7比1甚至8比1，但以軍在黎巴嫩的作戰中，相關比例僅約為1.5比1，稱這項成果「前所未見」。納坦雅胡說：「我們應該因此受到讚揚，而不是譴責。我們與黎巴嫩人民沒有戰爭，我們的敵人是真主黨。正是真主黨讓黎巴嫩陷入恐怖主義之中，並企圖摧毀以色列。」但真主黨對此說法毫不買帳。真主黨領袖卡西姆在電視演說中明確拒絕以色列提出的安全區概念，強調以軍繼續駐留黎巴嫩領土「完全不可接受」。卡西姆表示：「黎巴嫩土地上不可能存在以色列的安全區。」他強調，維護黎巴嫩主權與邊境安全的責任應由黎巴嫩國家軍隊負責，而非外國軍隊。他進一步指出：「以色列是侵略者，必須離開黎巴嫩。」儘管美國正透過與伊朗的外交協商，試圖推動中東局勢降溫並落實黎巴嫩停火，但以色列堅持保留黎南安全區的立場，與真主黨要求全面撤軍的主張存在根本衝突，恐使原本脆弱的停火安排面臨新的考驗。隨著華府持續推動與德黑蘭的和平談判，黎巴嫩南部的駐軍問題及真主黨未來角色，也被視為影響中東局勢能否真正穩定下來的重要變數。