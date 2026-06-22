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立法院長韓國瑜昨（21）日晚間率領跨黨派立委代表團啟程訪問美國，展開為期7天的「國會外交」行程，第一站將考察亞利桑那州的台積電廠區，他並喊話：「要用最團結的陣容，讓全世界更認識台灣」。同時，韓國瑜也曬出機上照片，只見他胸口別著國籍徽章正襟危坐，吸引不少粉絲留言為他加油，在機場也遇到粉絲向他索取簽名合影。韓國瑜昨行前發文表示，此行除將走訪亞利桑那州設廠的台灣企業，展現台美產業合作的豐碩成果、鼓勵僑胞與台商持續拓展海外布局，也將聚焦於深化台美交流與合作，包括與美國參、眾議員深入交換意見，就台美關係以及安全、經濟等議題進行交流；同時代表2300萬台灣人民，向美國建國250週年表達最誠摯的祝賀。此外，他也將透過搭乘連結兩國首都的直航班機，以具體行動彰顯台美夥伴關係的緊密與深化。韓國瑜也提到，這次非常榮幸收到美國聯邦參議院跨黨派參議員的聯名來函，邀請他率領跨黨派立委團隊赴美訪問，並感謝美國在台協會（AIT）的大力支持與協助，讓外交行程順利推動。他們要用最團結的陣容，讓全世界更認識台灣。