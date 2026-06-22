連假後開工遇高溫天氣別怕，麥當勞表示，本周APP全球版上架14大優惠券，爽吃薯餅、蛋捲冰淇淋「買一送一」，免費送中薯、麥克雞塊等齊發，歡樂送優惠也點得到，本文一次整理最新麥當勞優惠。世界盃足球賽激戰，漢堡王推出應援派對餐下殺53折。
麥當勞：薯餅、蛋捲冰淇淋買一送一！免費送中薯、雞塊 歡樂送優惠
麥當勞開工速食優惠！本周最新APP、歡樂送優惠券一次看。
即日起至6月23日：
◾️買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。
◾️歡樂送限定！買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」。
即日起至6月30日：
◾️單點「薯餅買一送一」。
◾️單點「蛋捲冰淇淋買一送一」。
◾️買早餐套餐「現折10元」。
◾️買超值全餐「免費送中薯」。
◾️單點「焦糖奶茶（冰）買一送一」。
◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」。
◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」。
◾️買超值全餐「現折10元」。
◾️買超值全餐「免費送蘋果派」。
◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」。
◾️買任一超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）。
即日起至7月10日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。
漢堡王：世界盃「派對餐」下殺53折！
漢堡王應援世界盃足球賽，即日起至7月19日，全台門市推出豪華派對餐優惠：
◾️「豪華派對餐」288元（下殺53折）
BBQ培根牛肉堡＋華鱈魚堡＋小薯條 x 2＋小洋蔥圈 x 2＋4塊雞塊 x 2＋中杯飲料 x 2
◾️「單身派對餐」118元（現省68元）
雙起士培根牛肉堡＋小薯條＋中飲料
提醒大家，不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；特殊折扣恕不提供客製。
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麥當勞開工速食優惠！本周最新APP、歡樂送優惠券一次看。
即日起至6月23日：
◾️買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。
◾️歡樂送限定！買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」。
即日起至6月30日：
◾️單點「薯餅買一送一」。
◾️單點「蛋捲冰淇淋買一送一」。
◾️買早餐套餐「現折10元」。
◾️買超值全餐「免費送中薯」。
◾️單點「焦糖奶茶（冰）買一送一」。
◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」。
◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」。
◾️買超值全餐「現折10元」。
◾️買超值全餐「免費送蘋果派」。
◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」。
◾️買任一超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）。
即日起至7月10日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。
漢堡王應援世界盃足球賽，即日起至7月19日，全台門市推出豪華派對餐優惠：
◾️「豪華派對餐」288元（下殺53折）
BBQ培根牛肉堡＋華鱈魚堡＋小薯條 x 2＋小洋蔥圈 x 2＋4塊雞塊 x 2＋中杯飲料 x 2
◾️「單身派對餐」118元（現省68元）
雙起士培根牛肉堡＋小薯條＋中飲料
提醒大家，不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；特殊折扣恕不提供客製。