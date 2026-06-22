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麥當勞：薯餅、蛋捲冰淇淋買一送一！免費送中薯、雞塊 歡樂送優惠

▲麥當勞買一送一！最新APP優惠券爽吃薯條、雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）

漢堡王：世界盃「派對餐」下殺53折！

連假後開工遇高溫天氣別怕，麥當勞表示，本周APP全球版上架14大優惠券，爽吃薯餅、蛋捲冰淇淋「買一送一」，免費送中薯、麥克雞塊等齊發，歡樂送優惠也點得到，本文一次整理最新麥當勞優惠。世界盃足球賽激戰，漢堡王推出應援派對餐下殺53折。麥當勞開工速食優惠！本周最新APP、歡樂送優惠券一次看。◾️買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。◾️歡樂送限定！買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」。◾️單點「薯餅買一送一」。◾️單點「蛋捲冰淇淋買一送一」。◾️買早餐套餐「現折10元」。◾️買超值全餐「免費送中薯」。◾️單點「焦糖奶茶（冰）買一送一」。◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」。◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」。◾️買超值全餐「現折10元」。◾️買超值全餐「免費送蘋果派」。◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」。◾️買任一超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）。◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。漢堡王應援世界盃足球賽，即日起至7月19日，全台門市推出豪華派對餐優惠：◾️（下殺53折）BBQ培根牛肉堡＋華鱈魚堡＋小薯條 x 2＋小洋蔥圈 x 2＋4塊雞塊 x 2＋中杯飲料 x 2◾️（現省68元）雙起士培根牛肉堡＋小薯條＋中飲料提醒大家，不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；特殊折扣恕不提供客製。