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▲范怡文為3首新歌拍MV，而重回有許多回憶的購物商場。（圖／川合音樂提供）

63歲范怡文曾經營服裝事業有成，卻遭親姊騙光2億元資產，大受打擊陷入人生低潮，之後靠自己不斷努力，才走出那段低谷。而近日她為新歌〈紅雨〉、〈吻和淚〉、〈忘了算了〉拍影像三部曲，還特地到過去熟悉的購物商場取景，感觸良多的她表示有些事情不是忘記，「而是終於願意讓它留在過去。」范怡文近日為3首新歌〈紅雨〉、〈吻和淚〉、〈忘了算了〉拍影像三部曲，在經過討論後，團隊決定將拍攝場景訂在購物商場。重回到充滿回憶的地方，范怡文也感到五味雜陳，感性表示很像回到以前，但那個自己已經不一樣，並坦言有些事情不是忘記，「而是終於願意讓它留在過去。」這次范怡文再度合作導演史建偉，將3首歌的MV聯成一部像是微紀錄片的形式，呈現范怡文的人生故事，而不是獨立個體的MV。她認為這3首歌就像是她人生不同階段的縮影，〈紅雨〉記錄年輕時期對夢想與世界的熱情、〈吻和淚〉訴說感情中的失去與遺憾、〈忘了算了〉則呈現了她歷經風雨後的平靜與從容。為了這次拍攝，范怡文也非常用心，準備了7套服裝、7雙鞋，與各種配件，將兩個行李箱都塞滿，從服裝剪裁、布料質感也都親自參與，希望每一個造型都能貼近MV中的故事，非常用心。