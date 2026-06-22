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在晶片類股帶動下，市場情緒被提振，同時美國和伊朗簽署和平協議，美股週四指數全面上漲，台股今（22）日同步開高上漲214.37點，隨後衝上47520.37點，狂飆逾千點，更正式站上4萬7關卡；台積電開盤上漲45元，報2455元。帶動櫃買指數也開高，開盤上漲2.79點，報449.85點。權值股多數也開紅，台積電開盤元，來到元；鴻海開盤上漲1.5元，來到270元；台達電則上漲20元，來到2170元。美股道瓊工業指數上漲72.15點或0.14%，報51564.70點；那斯達克指數上漲496.28點或1.91%，報26517.93點；S&P 500指數上漲80.48點或1.08%，報7500.58點；費城半導體指數上漲864.71點或6.42%，報14341.78點。美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）簽署協議、結束中東戰事後，WTI原油期貨一度跌至每桶73.58美元，創3月初以來新低。能源類股成為標普表現最差板塊之一。伊朗最高領袖穆吉塔巴則表示，儘管他對部分內容「抱持不同看法」，仍已批准美伊達成這項旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄。另一方面，瑞士政府宣布，美國與伊朗將於週五在瑞士一處度假村舉行執行諒解備忘錄後的首輪談判，正式啟動協議落實程序。美國總統川普表示，英特爾將與蘋果合作生產晶片，股價上漲10.64%，帶動晶片股走高，輝達上漲2.95%，AMD上漲4.86%，美光上漲8.7%。上週刷新全球IPO募資紀錄的太空探索科技公司（SpaceX）則連2跌，週四下跌3.56%，收在185美元。本週五是紀念美國黑人奴隸解放的六月節，市場休市，標普500指數本週上漲0.93%，那斯達克指數上漲2.43%，道瓊指數上漲0.71%。The Wealth Alliance執行長Robert Conzo表示，市場對企業合作的態度越來越樂觀，因AI基礎建設需求正逐漸滲透至各產業。他認為，蘋果與英特爾的合作，可能預示未來更多科技企業結盟的趨勢。即便美股前一日遭遇賣壓，Conzo仍認為，在不確定性背後，仍存在不少正面因素，包括企業獲利穩健、5月非農就業數據優於預期，以及近期零售銷售表現強勁，均為市場提供支撐。