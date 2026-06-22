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日本政府宣布將自7月1日起大幅調漲外國人簽證手續費，單次入境簽證費用將從現行3000日圓調升至1萬5000日圓，漲幅均高達5倍。不少人擔心旅遊成本增加，不過日本旅遊達人林氏璧指出，台灣人去日本旅遊享有90天免簽待遇，因此一般觀光不受影響。根據日本放送協會（NHK）等日媒報導，日本政府表示，經綜合評估後決定調整簽證收費標準，新措施將於7月1日正式上路。不過，日本政府認為，新制度短期內不至於對訪日觀光客造成明顯影響。報導指出，這是日本政府自1978年以來首次上調簽證費，單次入境簽證費將由目前的3000日圓（約台幣590元）調升至1萬5000日圓（約台幣2949元）；多次入境簽證則從6000日圓（約台幣1180元）調高至3萬日圓（約台幣5897元）。消息公布後，不少民眾擔心赴日旅遊成本將因此增加。對此，林氏璧在臉書上指出，台灣民眾無須過度擔憂，因為台灣屬於日本免簽證待遇國家與地區之一，赴日觀光、商務、探親等短期停留，仍可享有最長90天免簽入境待遇，因此一般觀光旅客並不受此次調漲影響。林氏璧表示，目前日本對全球約74個國家及地區實施免簽措施，台灣、美國、澳洲及香港等主要旅客來源地皆包含在內，因此大部分訪日旅客不需額外負擔增加後的簽證費用。真正受到衝擊的，主要是必須事先申請簽證才能入境日本的族群，包括赴日就業人士，以及因工作關係赴日從事有報酬活動者，例如藝文表演工作者、職業運動員等。未來這些人士申辦簽證的成本將顯著提高。外界也關注簽證費調漲是否將影響日本觀光市場。林氏璧分析，近年訪日旅客前六大來源依序為韓國、台灣、中國、美國、香港及澳洲，其中大部分國家和地區均享有免簽待遇，唯獨中國旅客仍須申請簽證入境，因此此次新制對中國市場的影響最值得觀察。他指出，中國近年仍是日本重要的海外客源之一，每月赴日旅客數量仍維持在30萬人規模。然而，在簽證費暴增5倍後，是否會進一步抑制中國民眾赴日旅遊意願，甚至對日本觀光產業帶來影響，仍有待後續數據驗證。事實上，日本政府此次調整簽證費用，也在中國社群平台引發熱議，部分中國網友質疑新措施將增加赴日旅遊門檻。不過，由於日本官方強調調漲措施適用於所有需申請簽證的外籍人士，並非針對特定國家，因此外界普遍認為，這項政策主要是基於行政成本與整體簽證制度調整考量。