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Meta旗下Facebook、Instagram、Threads近日在台灣爆發大規模帳號停權災情，不分藍綠白政治人物、粉專和一般用戶都受到影響，前總統陳水扁、前民眾黨主席柯文哲的帳號都傳出遭殃；疑似因系統年齡判定出現問題。未料，外交部的Threads帳號昨（21）晚也遭停權，點擊@mofa_taiwan的帳號竟顯示「連結失效或頁面不存在」，到22日早上9時都還沒恢復。這波停權風波仍持續延燒，先前除陳水扁、柯文哲的Threads遭停權外，前立委陳柏惟、國民黨立委陳玉珍、柯志恩、民進黨籍桃園市議員黃瓊慧、民進黨籍台北市議員參選人劉品妡、民眾黨籍新北市議員陳世軒的帳號也都受影響，還有前中廣董事長趙少康、台北101董事長賈永婕的帳號都一度消失。不過，儘管Meta早於18日終於出面解釋：「已找出問題並完成修復，絕大多數受影響的帳號，現已恢復正常使用。對於此項錯誤可能造成的不便，Meta 深感抱歉」，外交部的Threads帳號@mofa_taiwan至今仍被停權。