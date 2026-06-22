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伊朗今（22）日在世界盃小組賽與比利時以0比0握手言和，賽後主帥高蘭諾伊（Amir Ghalenoei）在記者會上盛讚球員表現，直言球隊是在近半年飽受戰爭、聯賽停擺、簽證問題與旅途奔波等重重困境下征戰世界盃，卻依然能與世界排名前十名的勁旅抗衡，甚至一度有機會拿下勝利，高蘭諾伊也坦言：「後人將以偉大的方式記住這些孩子們。」高蘭諾伊表示，球隊過去6個月幾乎都處於戰爭陰影下，國內聯賽停擺，不少友誼賽被迫取消，甚至曾在國際比賽日期間花費約40個小時陸路移動才能進入其他國家參賽。他強調，部分球員因聯賽停擺長時間缺乏正式比賽可踢，在如此惡劣的備戰環境下踏上世界盃舞台，已是極大挑戰，希望全世界都能理解伊朗隊所面臨的困難。對於比賽內容，高蘭諾伊認為雙方都曾有機會成為勝利者。他指出，伊朗此役採用5-4-1陣型與雙層防守策略，透過快速反擊尋找破門機會。伊朗塔雷米（Mehdi Taremi）本場比賽的進球因越位不到30公分遭判取消，還創造出兩次絕佳得分機會，只可惜都被庫圖瓦斯（Thibaut Courtois）神勇化解，高蘭諾伊賽後也表示：「我們距離擊敗比利時只差30公分。」而高蘭諾伊也再度將矛頭指向賽事期間的行程安排。他透露，球隊在比賽開始前不到16小時才抵達比賽城市，賽後又必須立刻搭機返回位於墨西哥提華納的訓練基地，幾乎沒有恢復時間。此外，球隊原先選定的訓練營曾兩度遭更改，簽證核發延誤與頻繁往返飛行也影響了備戰品質。他坦言：「我不認為世界上有任何一支球隊能在這樣的條件下，還踢出如此高水準的比賽。」展望最後一場對陣埃及的小組賽，高蘭諾伊表示，球隊只會為這場和局高興一天，接下來將立即投入備戰。他盛讚埃及是一支組織嚴謹且實力強大的球隊，伊朗的首要目標仍是順利晉級淘汰賽。儘管旅途與恢復條件依舊艱困，但他相信球員們已經展現出足以被歷史記住的拚戰精神。