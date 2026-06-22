6月颱風生成飆高溫天氣，UNIQLO表示，開工夏季衝擊特賣優惠必買！消暑推薦AIRism吸濕快乾涼感衣290元起，抗UV防曬外套竟然才590元「狂省1400元」，男女裝都有降價款，機車族、通勤族快囤貨。針對夏天容易流汗、擔心異味問題，GU則推薦吸汗快乾、抗菌防臭單品。
UNIQLO：AIRism涼感衣290元！防曬外套「狂省1400元」夏季衝擊特賣
開工迎接UNIQLO夏季衝擊特賣Summer Sale，即日起至6月25日，UNIQLO全台門市推出夏日超值購活動，天氣好熱，機車族、通勤族最關注防曬降溫需求。
AIRism吸濕快乾涼感衣服推薦！
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◾️474259／482527「男裝 AIRism抗異味網眼坦克背心／T恤」特價290元（原價390元）
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◾️482531「男裝 AIRism抗異味網眼V領T恤」特價290元（原價390元）
◾️現省200元！483986「女裝 AIRism棉質洋裝（短袖）」特價590元（原價790元）
最便宜防曬外套推薦！
◾️狂省1400元！484029「女裝 防曬透膚長版連帽外套」特價590元（原價1990元）
◾️現省400元！477602「女裝 AIRism防曬網眼印花連帽外套」特價590元（原價990元）
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◾️現省400元！476146「男裝 DRY-EX防曬印花連帽外套」特價590元（原價990元）
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GU：DRY吸汗快乾單品190元起！推薦抗菌防臭材質
◾️359516「女裝 DRY短版T恤TW+E（快乾涼感）」特價250元（原價290元）
◾️現省200元！360317「女裝 bra-feel2WAY短版細肩帶背心（抗菌防臭）」特價290元（原價490元）
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◾️現省300元！360039「男裝DRY教練襯衫（吸汗快乾）」特價490元（原價790元）
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