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台北市研考會主委殷瑋近期為市政槓上民進黨議員，但也遭質疑台北市長蔣萬安是讀稿機，要靠「殷瑋答」。國民黨籍台北市議員秦慧珠日前就直言，殷瑋幫市長反而讓大家覺得市長很弱，慘遭政論粉專《政客爽》發起拒投秦慧珠。民進黨立委王義川則助陣秦慧珠，狠嗆《政客爽》「都是臭卒仔在用的」。對此，《政客爽》回酸，請繼續越戰越勇，希望王義川多幫秦慧珠輔選；要講俗辣，請王義川先幫《政客爽》解鎖，上次留個言就被封鎖了，先學會面對現實再嘴砲吧，巨嬰。王義川20日上《54陪審團》狠嗆，這個粉專都是「臭卒仔」用的，用戶都是機器人，很多人說經營這個粉專的人連立委都選不上，本來F4，斷一支變F3，就是你，也不敢承認。整天躲來躲去、爽爽爽，玩這個有用嗎？做一點正經的，現在說你是機器人，如果你不服，出來講！你也不敢講，這種我們還要討論嗎？說了也沒用。王義川更喊話：「阿珠姐，妳也不用怕他，這種搞了，阿珠姐會越強」、「這機器人，怕什麼？」針對王義川砲轟，《政客爽》狠酸，論俗辣，沒有人能贏過王義川，例如王義川喊自己是台灣國立委，川普反台獨後縮了不敢回應；又例如王義川在藍綠立院衝突後，被人發現躲在屏風後，事後還哭了。按照王義川的邏輯，綠營機器人多於藍營，請綠營不要再養網軍了。王義川目前公開力挺的除了沒得選的蕭敬嚴，就是秦慧珠了。請繼續越戰越勇，希望王義川多幫秦慧珠輔選，你這樣的人才阿珠姐最愛了。對了，要講俗辣，請王義川先幫《政客爽》解鎖，上次留個言就被封鎖了，先學會面對現實再嘴砲吧，巨嬰。