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高雄市紹姓男子（48歲）19日0時騎機車未依規定使用方向燈，且沿途搖晃不穩，行經博愛一路與龍德路口，遭警方攔檢，經毒測呈現陽性反應，經查竟是三度毒駕遭查，警詢後，高雄地院也裁定羈押。另紹男未依規定使用方向燈及十年內再次毒駕高可處新臺幣183,600元罰鍰，警方也將依法製單舉發。鼓山分局龍華派出所員警19日0時左右在執行巡邏勤務時，在行經龍德路段時，發現邵男騎乘機車未依規定使用方向燈且沿途搖晃不穩，遂於博愛一路與龍德路口對其實施交通稽查。盤查過程中，警方發現邵男持有安非他命，且經實施唾液毒品快篩檢測呈陽性反應。邵男自知難逃法網，面對警方執法，邵男顯露極度懊悔之情，不僅頻頻致歉，更不斷喃喃自語強調：「真的不要抱持僥倖心態，對不起。」警方當場將其逮捕，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送偵辦，最終遭法院裁定羈押。另邵男未依規定使用方向燈及十年內再次毒駕之行為亦違反《道路交通管理處罰條例》第35條第3項之規定，最高可處新臺幣183,600元罰鍰，警方亦將依法製單舉發。鼓山分局強調，將持續強力查緝毒品及取締毒駕行為，展現維護社會治安與交通安全的鐵腕決心。提醒民眾切莫心存僥倖、以身試法，共同營造安全無虞的生活環境。