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114年死亡人數、死亡率標準化死亡率 連三年下降

十大死因排行

惡性腫瘤（癌症） 心臟疾病 肺炎 腦血管疾病 糖尿病 高血壓性疾病 事故傷害 腎炎、腎病症候群及腎病變 慢性下呼吸道疾病 蓄意自我傷害（自殺）。

主要癌症死因前3：肺癌、肝癌、結腸直腸癌

衛福部今（22）日公布114年十大死因排行，其中癌症、心臟疾病與肺炎居主要死因前三位，COVID-19由第14名降至第19名，癌症更是連續44年位居首位。去年死亡人數為19萬9,576人，較113年減少1,807人，為連續第三年下降。114年死亡人數19萬9,576人，較113年減少1,807人，死亡率（死亡人數除以年中人口數）為每十萬人口 854.7人，下降0.6%，以 WHO 2000年世界人口結構調整之標準化死亡率為每十萬人口395.2人，下降3.7%。依死亡率排序，114 年十大死因依序為十大死因中心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、自殺等6項死因，死亡人數、死亡率、標準化死亡率均較113年下降，僅腎炎腎病症候群及腎病變上升。另，COVID-19由113年第14名降至今年第19名。114年癌症死亡人數為5萬4,838人，每十萬人口有234.9人因癌症死亡，標準化死亡率為每十萬人口111.5人，較113年113.3人下降。（1）氣管、支氣管和肺癌（2）肝和肝內膽管癌（3）結腸、直腸和肛門癌（4）女性乳癌（5）前列腺（攝護腺）癌（6）口腔癌（7）胰臟癌（8）胃癌（9）食道癌（10）卵巢癌。十大癌症除肺癌、胰臟癌、卵巢癌標準化死亡率較113年上升，餘均下降。可篩檢癌症死因中，女性乳癌、口腔癌、胃癌標準化死亡率較113年下降，結腸直腸癌持平，肺癌、子宮頸癌上升。