Netflix台劇《欠妳的那場婚禮》在20日全集數上線後，獲得大量好評。該劇由嚴藝文執導、張孝全與蘇慧倫等人主演。劇情講述昔日的超人氣樂團主唱中年後，淪落為落魄窩囊廢，與妻子關係也降至冰點。但他卻突然遇到可以跟25歲自己產生連結的奇蹟，故事也透過青春線與中年線交織，帶領主角重新找回愛的初衷。《NOWNEWS今日新聞》也整理了該劇懶人包，讓大家劇情、角色介紹一次看。
📌以下為本文重點：
《欠妳的那場婚禮》劇情大綱
《欠妳的那場婚禮》角色介紹
《欠妳的那場婚禮》收看平台
《欠妳的那場婚禮》必看亮點
《欠妳的那場婚禮》劇情大綱
曾憑帥氣外型與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），在25歲出道即巔峰。然而步入中年後，他卻成了寫不出歌、生活技能低落的窩囊廢，尊嚴極高卻又一事無成。這份落差讓妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）對婚姻感到心死，兩人關係也降至冰點。就在周可傑試圖挽救破碎婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。故事透過青春線與中年線交織，對比年輕時熱血無畏的自己，讓觀眾看見中年男女面對現實、婚姻與親密關係時的掙扎與無奈。
《欠妳的那場婚禮》角色介紹
周可傑（中年版：張孝全 飾／青年版：朱軒洋 飾）
張孝全與朱軒洋分別飾演中年版與年輕版的周可傑，他曾是「馬子狗樂團」主唱兼吉他手，年輕時是意氣風發的音樂才子，認為自己擁有無限可能；中年後卻才華枯竭、自我感覺良好，是個逃避問題的「迴避型」男人，將生活過得一團糟。
陳立璇（中年版：蘇慧倫 飾／青年版：蒲禾菲 飾）
蘇慧倫與蒲禾菲分別飾演中年版與年輕版的周可傑妻子陳立璇，她的個性大剌剌、心思細膩，年輕時曾被周可傑的魅力深深吸引，但在進入婚姻、面對繁瑣現實與長不大的直男老公後，逐漸感到孤單與心死，在家庭與自我間尋找出口。
Terry（中年版：謝盈萱 飾／青年版：王渝萱 飾）
謝盈萱與王渝萱分別飾演中年版與年輕版的Terry，她是陳立璇的閨蜜，也是「馬子狗樂團」的核心智囊與重要夥伴，是男女主角感情路上的關鍵觀察者，性格直爽、一針見血，常點破兩人放不下的執念。
韓其森（姚淳耀 飾）
姚淳耀飾演「馬子狗樂團」貝斯手韓其森，被稱為韓森（Handsome），與周可傑有著深厚的革命情感，橫跨年輕與中年，展現極強的喜感與反差魅力，中年時成為居酒屋老闆。
王永貴（中年版：黃迪揚 飾／青年版：裴子齊 飾）
黃迪揚與裴子齊分別飾演中年版與年輕版的「馬子狗樂團」鼓手王永貴，默默扮演著樂團與主角的堅強後盾，中年時已成為跨國CEO。
《欠妳的那場婚禮》收看平台
電視播出：每週六晚間9點於公共電視台首播。
串流平台：共10集已於2026年6月20日在Netflix全數播出。
線上首播：每週六晚間10點於公視+上架更新。
《欠妳的那場婚禮》必看亮點
嚴藝文首度挑戰男性視角 描繪無奈與壓抑
過去嚴藝文擅長描寫女性成長與酸甜苦辣，而她這次動念想理解「一段感情走到盡頭時，男人到底在想什麼？」劇中深入探討了中年男子的焦慮、面子、自尊與無能為力。嚴藝文細膩觀察並描繪現代男性的情感狀態，刻畫出男性面對創作瓶頸與婚姻危機時，那種難以言喻的無奈與壓抑。
年輕、中年雙男主時空交會 刻劃岀殘忍對比
故事大玩時空交錯，由張孝全與朱軒洋分別飾演41歲中年與25歲青春時期的男主角「周可傑」，當25歲、充滿理想與才華的「年輕周可傑」，意外闖入41歲、變成落魄廢中年的「中年周可傑」人生中，兩者形成強烈對比。這部劇用奇幻的設定當作鏡子，狠狠拷問所有人：「如果25歲的你，看到16年後的自己長這樣，會有什麼反應？」
張孝全為戲增胖6公斤 完美呈現中年落魄感
張孝全為了完美詮釋41歲、面臨中年危機且已經過氣的落魄搖滾歌手「周可傑」，不僅拋開了過往的男神形象，更為戲特別增胖6公斤，甩開精壯身材，展現令人耳目一新的「中年廢柴」大叔感，完美呈現中年的落魄與力不從心的模樣。
蘇慧倫三搭張孝全 集結實力派演員
這已經是張孝全與蘇慧倫繼《誰是被害者2》、以及未公開的早期合作後，三度攜手拍作品。這次兩人終於飾演青梅竹馬的夫妻，從年輕時的炙熱，走到被柴米油鹽磨耗、婚姻失溫的僵局。劇中台詞字字句句精準扎心，完美道出許多長跑伴侶口不對心的無力感。除了兩人外，該劇還集結謝盈萱、姚淳耀與黃迪揚等實力派演員同台飆戲，讓粉絲看得都非常過癮。
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《欠妳的那場婚禮》劇情大綱
《欠妳的那場婚禮》角色介紹
《欠妳的那場婚禮》收看平台
《欠妳的那場婚禮》必看亮點
《欠妳的那場婚禮》劇情大綱
曾憑帥氣外型與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），在25歲出道即巔峰。然而步入中年後，他卻成了寫不出歌、生活技能低落的窩囊廢，尊嚴極高卻又一事無成。這份落差讓妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）對婚姻感到心死，兩人關係也降至冰點。就在周可傑試圖挽救破碎婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。故事透過青春線與中年線交織，對比年輕時熱血無畏的自己，讓觀眾看見中年男女面對現實、婚姻與親密關係時的掙扎與無奈。
《欠妳的那場婚禮》角色介紹
周可傑（中年版：張孝全 飾／青年版：朱軒洋 飾）
張孝全與朱軒洋分別飾演中年版與年輕版的周可傑，他曾是「馬子狗樂團」主唱兼吉他手，年輕時是意氣風發的音樂才子，認為自己擁有無限可能；中年後卻才華枯竭、自我感覺良好，是個逃避問題的「迴避型」男人，將生活過得一團糟。
陳立璇（中年版：蘇慧倫 飾／青年版：蒲禾菲 飾）
蘇慧倫與蒲禾菲分別飾演中年版與年輕版的周可傑妻子陳立璇，她的個性大剌剌、心思細膩，年輕時曾被周可傑的魅力深深吸引，但在進入婚姻、面對繁瑣現實與長不大的直男老公後，逐漸感到孤單與心死，在家庭與自我間尋找出口。
Terry（中年版：謝盈萱 飾／青年版：王渝萱 飾）
謝盈萱與王渝萱分別飾演中年版與年輕版的Terry，她是陳立璇的閨蜜，也是「馬子狗樂團」的核心智囊與重要夥伴，是男女主角感情路上的關鍵觀察者，性格直爽、一針見血，常點破兩人放不下的執念。
韓其森（姚淳耀 飾）
姚淳耀飾演「馬子狗樂團」貝斯手韓其森，被稱為韓森（Handsome），與周可傑有著深厚的革命情感，橫跨年輕與中年，展現極強的喜感與反差魅力，中年時成為居酒屋老闆。
王永貴（中年版：黃迪揚 飾／青年版：裴子齊 飾）
黃迪揚與裴子齊分別飾演中年版與年輕版的「馬子狗樂團」鼓手王永貴，默默扮演著樂團與主角的堅強後盾，中年時已成為跨國CEO。
電視播出：每週六晚間9點於公共電視台首播。
串流平台：共10集已於2026年6月20日在Netflix全數播出。
線上首播：每週六晚間10點於公視+上架更新。
《欠妳的那場婚禮》必看亮點
嚴藝文首度挑戰男性視角 描繪無奈與壓抑
過去嚴藝文擅長描寫女性成長與酸甜苦辣，而她這次動念想理解「一段感情走到盡頭時，男人到底在想什麼？」劇中深入探討了中年男子的焦慮、面子、自尊與無能為力。嚴藝文細膩觀察並描繪現代男性的情感狀態，刻畫出男性面對創作瓶頸與婚姻危機時，那種難以言喻的無奈與壓抑。
年輕、中年雙男主時空交會 刻劃岀殘忍對比
故事大玩時空交錯，由張孝全與朱軒洋分別飾演41歲中年與25歲青春時期的男主角「周可傑」，當25歲、充滿理想與才華的「年輕周可傑」，意外闖入41歲、變成落魄廢中年的「中年周可傑」人生中，兩者形成強烈對比。這部劇用奇幻的設定當作鏡子，狠狠拷問所有人：「如果25歲的你，看到16年後的自己長這樣，會有什麼反應？」
張孝全為戲增胖6公斤 完美呈現中年落魄感
張孝全為了完美詮釋41歲、面臨中年危機且已經過氣的落魄搖滾歌手「周可傑」，不僅拋開了過往的男神形象，更為戲特別增胖6公斤，甩開精壯身材，展現令人耳目一新的「中年廢柴」大叔感，完美呈現中年的落魄與力不從心的模樣。
蘇慧倫三搭張孝全 集結實力派演員
這已經是張孝全與蘇慧倫繼《誰是被害者2》、以及未公開的早期合作後，三度攜手拍作品。這次兩人終於飾演青梅竹馬的夫妻，從年輕時的炙熱，走到被柴米油鹽磨耗、婚姻失溫的僵局。劇中台詞字字句句精準扎心，完美道出許多長跑伴侶口不對心的無力感。除了兩人外，該劇還集結謝盈萱、姚淳耀與黃迪揚等實力派演員同台飆戲，讓粉絲看得都非常過癮。