我是廣告 請繼續往下閱讀

📌以下為本文重點：

《欠妳的那場婚禮》劇情大綱

《欠妳的那場婚禮》角色介紹

《欠妳的那場婚禮》收看平台

《欠妳的那場婚禮》必看亮點

周可傑（中年版：張孝全 飾／青年版：朱軒洋 飾）

陳立璇（中年版：蘇慧倫 飾／青年版：蒲禾菲 飾）

Terry（中年版：謝盈萱 飾／青年版：王渝萱 飾）

韓其森（姚淳耀 飾）

王永貴（中年版：黃迪揚 飾／青年版：裴子齊 飾）

▲《欠妳的那場婚禮》由張孝全（中）與蘇慧倫（左）等人主演，其中張孝全與朱軒洋（右）分別飾演中年板與年輕版的周可傑。（圖／翻攝自IG@pts_drama）

嚴藝文首度挑戰男性視角 描繪無奈與壓抑

年輕、中年雙男主時空交會 刻劃岀殘忍對比

張孝全為戲增胖6公斤 完美呈現中年落魄感

蘇慧倫三搭張孝全 集結實力派演員