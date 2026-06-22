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▲世界盃分組一覽。（圖／取自FIFA X）

2026世界盃6/23阿根廷VS奧地利基本資訊

世界盃J組戰績

世界盃J組 出賽 勝 和 敗 進球數 丟球數 進球差 積分 1 阿根廷 1 1 0 0 3 0 3 3 2 奧地利 1 1 0 0 3 1 2 3 3 約旦 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 阿爾及利亞 1 0 0 1 0 3 -3 0

▲本屆世界盃賽制分為12個小組，每組4隊，小組前兩名與8支戰績最好的第三名球隊將晉級32強，衛冕球隊為阿根廷隊。（圖／取自FIFA世界盃官網）

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

兩隊上一次在世界盃贏球是何時？

▲阿根廷與奧地利在國際A級賽事中交手次數極少，歷史上僅有過2次對戰紀錄，阿根廷以1勝1和的戰績領先。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷VS奧地利戰力焦點分析

▲由「逼搶教父」朗尼克（Ralf Rangnick）打造的奧地利，在首輪聯賽中展現出全賽事第二高的壓迫效率（每次防守主動干預前對手平均僅能傳球6.5次）。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷VS奧地利預計先發名單與傷兵名單

位置 🇦🇷 阿根廷預計先發（4-4-2） 🇦🇹 奧地利預計先發（4-2-3-1） 門將 埃米利亞諾·馬丁內斯（Emiliano Martínez） 亞歷山大·施拉格爾（Alexander Schlager） 後衛 納韋爾·莫利納（Nahuel Molina） 克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero） 利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martínez） 法昆多·梅迪納（Facundo Medina） 斯特凡·波施（Stefan Posch） 菲利普·林哈特（Philipp Lienhart） 大衛·阿拉巴（David Alaba） 菲利普·姆韋內（Phillipp Mwene） 中場 羅德里戈·德保羅（Rodrigo De Paul） 亞歷克西斯·麥卡利斯特（Alexis Mac Allister） 恩佐·費南德斯（Enzo Fernández） 尼古拉斯·岡薩雷斯（Nico González） 尼古拉斯·賽瓦爾德（Nicolas Seiwald） 哈維爾·施拉格爾（Xaver Schlager） 羅曼諾·施密德（Romano Schmid） 康拉德·萊默爾（Konrad Laimer） 馬塞爾·薩比策（Marcelo Sabitzer） 前鋒 萊納爾·梅西（Lionel Messi） 胡利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez） 薩沙·卡拉季奇（Sasa Kalajdzic）

▲阿爾瓦雷斯擁有極其勤勉的無球跑動與前場逼搶能力，能夠完美填補梅西因體能下滑而無法參與的防守壓迫，並為梅西在禁區前沿拉開最關鍵的進攻空間。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷VS奧地利之戰亮點與結果預測

預測比分：阿根廷 3：1 奧地利（總分大於2.5）

▲作為朗尼克（Ralf Rangnick）最信任的中場鐵閘，薩比策具備恐怖的體能與攔截能力。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃阿根廷國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 Age 門將 1 胡安·穆索 Juan Musso 馬德里競技 32 門將 12 傑羅尼莫·魯利 Gerónimo Rulli 馬賽 34 門將 23 埃米利亞諾·馬丁內斯 Emiliano Martínez 阿斯頓維拉 33 後衛 3 尼古拉斯·塔利亞菲可 Nicolás Tagliafico 里昂 33 後衛 4 干沙路·蒙提爾 Gonzalo Montiel 塞維利亞 29 後衛 6 利桑德羅·馬丁內斯 Lisandro Martínez 曼聯 28 後衛 13 克里斯蒂安·羅梅羅 Cristian Romero 熱刺 28 後衛 19 尼古拉斯·奧塔門迪 Nicolás Otamendi 本菲卡 38 後衛 25 法昆多·梅迪納 Facundo Medina 朗斯 27 後衛 26 納韋爾·莫利納 Nahuel Molina 馬德里競技 28 中場 5 萊安德羅·帕雷德斯 Leandro Paredes 羅馬 31 中場 7 羅德里戈·德保羅 Rodrigo De Paul 馬德里競技 32 中場 8 瓦倫丁·巴爾科 Valentín Barco 塞維利亞 21 中場 11 喬瓦尼·洛塞爾索 Giovani Lo Celso 皇家貝提斯 30 中場 14 埃克塞基爾·帕拉西奧斯 Exequiel Palacios 勒沃庫森 27 中場 16 蒂亞戈·阿爾馬達 Thiago Almada 巴黎聖日耳曼 25 中場 20 亞歷克西斯·麥卡利斯特 Alexis Mac Allister 利物浦 27 中場 24 恩佐·費南德斯 Enzo Fernández 切爾西 25 前鋒 9 朱利安·阿爾瓦雷斯 Julián Álvarez 馬德里競技 26 前鋒 10 萊納爾·梅西 Lionel Messi 邁阿密國際 38 前鋒 15 尼古拉斯·岡薩雷斯 Nico González 尤文圖斯 28 前鋒 17 朱利亞諾·西蒙尼 Giuliano Simeone 馬德里競技 23 前鋒 18 尼科·帕茲 Nico Paz 科莫 21 前鋒 21 荷西·曼紐埃爾·洛佩斯 José Manuel López 帕梅拉斯 25 前鋒 22 勞塔羅·馬丁內斯 Lautaro Martínez 國際米蘭 28 ▲首戰剛演出帽子戲法的球王梅西（Lionel Messi），將率領阿根廷挑戰在小組賽第二輪就闖進淘汰賽。（圖／路透／達志影像）



2026世界盃奧地利國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 Age 門將 1 亞歷山大·施拉格爾 Alexander Schlager 薩爾斯堡紅牛 30 門將 12 弗洛里安·維格勒 Florian Wiegele 格拉茨風暴 25 門將 13 派翠克·彭茨 Patrick Pentz 布隆德比 29 後衛 2 大衛·阿芬格魯伯 David Affengruber 自由球員 25 後衛 3 凱文·丹索 Kevin Danso 朗斯 27 後衛 5 斯特凡·波施 Stefan Posch 博洛尼亞 29 後衛 8 大衛·阿拉巴 David Alaba 皇家馬德里 33 後衛 15 菲利普·林哈特 Philipp Lienhart 弗賴堡 29 後衛 16 菲利普·姆韋內 Phillipp Mwene 美因茲05 32 後衛 22 亞歷山大·普拉斯 Alexander Prass 霍芬海姆 25 後衛 23 馬爾科·弗里德爾 Marco Friedl 不萊梅 28 後衛 25 麥可·斯沃博達 Michael Svoboda 威尼斯 27 中場 4 哈維爾·施拉格爾 Xaver Schlager 萊比錫RB 28 中場 6 尼古拉斯·賽瓦爾德 Nicolas Seiwald 萊比錫RB 25 中場 9 馬塞爾·薩比策 Marcel Sabitzer 多特蒙德 32 中場 10 弗洛里安·格里利奇 Florian Grillitsch 霍芬海姆 30 中場 17 卡尼·楚庫埃梅卡 Carney Chukwuemeka 切爾西 22 中場 18 羅曼諾·施密德 Romano Schmid 不萊梅 26 中場 20 康拉德·萊默爾 Konrad Laimer 拜仁慕尼黑 29 中場 21 派翠克·維默爾 Patrick Wimmer 沃爾夫斯堡 25 中場 24 保羅·瓦納 Paul Wanner 海登海姆 20 中場 26 亞歷山德羅·薛普夫 Alessandro Schöpf 溫哥華白浪 32 前鋒 7 馬爾科·阿瑙托維奇 Marko Arnautovic 國際米蘭 37 前鋒 11 麥可·格雷戈里奇 Michael Gregoritsch 弗賴堡 32 前鋒 14 薩沙·卡拉季奇 Sasa Kalajdzic 狼隊 28

▲奧地利首戰靠著逼搶迫使約旦後衛阿拉布自擺烏龍，最終以3：1奪勝。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃J組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月17日 09:00 阿根廷 vs 阿爾及利亞 6月17日 12:00 奧地利 vs 約旦 6月23日 01:00 阿根廷 vs 奧地利 6月23日 11:00 約旦 vs 阿爾及利亞 6月28日 10:00 阿爾及利亞 vs 奧地利 6月28日 10:00 約旦 vs 阿根廷



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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃J組第二輪賽事將6月23日於德州阿靈頓的AT&T體育場（AT&T Stadium）迎來強強對決！衛冕軍「藍白軍團」阿根廷將硬碰歐洲勁旅奧地利。首輪上演帽子戲法的球王萊納爾·梅西（Lionel Messi），只要再進一球就將打破世界盃歷史總進球紀錄。本場比賽的勝者，不僅能奪下J組榜首，更將直接提早直通32強淘汰賽。《NOWNEWS》以下為讀者整理J組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：阿根廷 vs 奧地利（世界盃J組小組賽）▪️比賽時間：台灣時間2026年6月23日凌晨1點（美東時間6月22日下午1點）▪️比賽地點：美國德州阿靈頓AT&T體育場（室內巨頂體育場，不受天氣影響）▪️轉播資訊：FOX、BBC、Fubo線上直播阿根廷與奧地利在國際A級賽事中交手次數極少，歷史上僅有過2次對戰紀錄，阿根廷以1勝1和的戰績領先。1990年5月3日（國際友誼賽）： 奧地利1：1阿根廷。當時奧地利的曼弗雷德·扎克（Manfred Zsak）開賽3分鐘率先破門，隨後阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）展現神技，助攻隊友布魯查加（Jorge Burruchaga）扳平比分。1980年5月21日（國際友誼賽）： 奧地利1：5阿根廷。這場比賽成為馬拉度納的個人秀，他隻手摧毀奧地利防線，在比賽中狂轟 帽子戲法（單場踢進3球），率領藍白軍團以5：1大勝。兩隊從未在世界盃小組賽正式碰頭過，今晚在德州阿靈頓的對決，是兩國歷史上第一次在世界盃正式正賽中交手。阿根廷上一次贏球是在2026年6月17日。 也就是本屆世界盃的J組首輪小組賽，阿根廷憑藉梅西（Lionel Messi）的帽子戲法，以3：0完勝阿爾及利亞，輕鬆奪下首勝。奧地利（Austria）上一次贏球：2026年6月17日。 同樣是本屆世界盃的第一輪賽事，奧地利在歷經一番苦戰後，以3：1擊敗亞洲勁旅約旦，收下寶貴的3分積分。世界排名第一的阿根廷首戰3：0輕取阿爾及利亞，梅西個人獨中三元，目前世界盃生涯總進球數達16球，與德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）並列歷史第一，此役全世注目其寫下新歷史。雖然首戰阿根廷在對手禁區內的觸球數不多，但攻守轉換效率極高。由羅梅羅（Cristian Romero）與利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martínez）坐鎮的英超中後衛組合滴水不漏，讓阿根廷在近8場國際賽事中僅失1球，防守端極度穩健。奧地利首戰3：1擊敗喬治亞，同樣手握3分積分。由「逼搶教父」朗尼克（Ralf Rangnick）打造的奧地利，在首輪聯賽中展現出全賽事第二高的壓迫效率（每次防守主動干預前對手平均僅能傳球6.5次）。中場擁有萊默爾（Konrad Laimer）與薩比策（Marcelo Sabitzer）等德甲星級戰力，他們將試圖複製阿爾及利亞首戰對阿根廷造成的12次前場失誤，利用激進的 Gegenpressing（反搶壓迫）來威脅阿根廷的控球節奏。阿根廷：右後衛主力干沙路·蒙提爾（Gonzalo Montiel）在首戰因大腿後側肌群受傷（Hamstring）退場，確定無緣本場比賽，由莫利納（Nahuel Molina）頂替。左後衛塔利亞菲可（Nicolás Tagliafico）預計能傷癒復出。鋒線上尼古拉斯·岡薩雷斯（Nico González）或阿爾瓦雷斯有望調整入先發支援梅西。奧地利：主力後衛斯特凡·波施（Stefan Posch）受到輕傷困擾，目前出戰成疑（Questionable），其餘核心全員皆可披掛上陣。梅西的世界紀錄之夜： 即將在週三迎來39歲生日的梅西，距離世界盃歷史進球王（17球）僅一步之遙，這場強強對決是他最好的生日禮物。⚽頂級中場的絞殺戰： 奧地利的德甲硬漢中場群，將在黃金中路直接對決阿根廷的楚阿梅尼、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與德保羅（Rodrigo De Paul），這場攻防樞紐的爭奪將決定比賽走勢。⚽歷史對戰與晉級點： 兩隊歷史僅交手過2次（阿根廷1勝1平），上一次交手已是1990年的友誼賽（1-1）。由於首戰皆勝，此役勝者將鎖定32強淘汰賽門票。這場比賽全世界的目光都在梅西身上。即將在週三迎來39歲生日的他，首戰上演帽子戲法後，世界盃生涯總進球數已達 16球。只要今晚他能再度突破奧地利的球門，他就將正式超越德國傳奇神射手克洛澤（Miroslav Klose），獨佔世界盃歷史總進球王的至高寶座（17球）。梅西首戰展現了「不靠跑動靠球商」的極致踢法，全場61%的時間在散步，卻能給予對手最致命的一擊。由於首戰先發的勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）狀態欠佳且在下半場提早被換下，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）此役預計將重用「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯。阿爾瓦雷斯擁有極其勤勉的無球跑動與前場逼搶能力，能夠完美填補梅西因體能下滑而無法參與的防守壓迫，並為梅西在禁區前沿拉開最關鍵的進攻空間。奧地利想要抵擋阿根廷的攻勢，中場核心薩比策的發揮至關重要。作為朗尼克（Ralf Rangnick）最信任的中場鐵閘，薩比策具備恐怖的體能與攔截能力。首戰奧地利交出了全聯盟第二高的壓迫數據，薩比策今晚的任務就是帶領萊默爾（Konrad Laimer）在中路全力絞殺阿根廷的恩佐與麥卡利斯特，試圖利用高壓逼搶（Gegenpressing）斷球後，發動快速反擊。：雖然奧地利極具侵略性的前場高壓逼搶可能會帶給阿根廷防線短暫的混亂，甚至可能打破阿根廷近期的清白之身；但奧地利防線首戰面對弱旅喬治亞時仍有失球，暴露出防守反擊時的真空。阿根廷前場擁有勞塔羅（Lautaro Martínez）與阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）的無球跑動為梅西拉開空間，預期衛冕軍能在頂住逼搶後，利用反擊與球王的高效終結能力，以兩球差距大勝晉級。