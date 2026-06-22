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H組目前戰績曝光

排名 球隊 積分 得失點差 總進球數 1 西班牙 4 +4 4 2 烏拉圭 2 0 3 3 維德角 2 0 2 4 沙烏地阿拉伯 1 -4 1

西班牙握主動權 不敗即可直接晉級

只要保持不敗（勝或平），就穩獲小組前兩名晉級。

▲最終靠著18歲天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）破門、奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）梅開二度以及對手的烏龍球，西班牙以4：0血洗沙烏地阿拉伯。（圖／美聯社／達志影像）

烏拉圭背水一戰 擊敗西班牙即可出線

⭐️若踢成平局： 積分來到3分，命運將交由另一戰決定。

▲據美國媒體《The Athletic》統計數據，烏拉圭遭到淘汰、無緣晉級的機率已高達65%，維德角則有67%機率可以晉級。（圖／美聯社／達志影像）

維德角末戰贏球高機率出線 若強權打平有機會爭龍頭

沙烏地阿拉伯唯一活路是必須贏球

2026年世界盃H組第二輪賽事全部落幕後，晉級形勢依舊撲朔迷離。隨著西班牙以4：0大勝沙烏地阿拉伯、烏拉圭與維德角激戰成2：2平手，目前H組四支球隊在最後一輪開打前都仍保有晉級希望，形成本屆世界盃最膠著的小組之一。《NONnews》為讀者解析最末輪的展抗會如何引響H組的晉級劇本。目前積分榜上，西班牙以1勝1和、積分4分及「+4」的得失球差暫居榜首；烏拉圭與維德角同樣取得2分積分，但烏拉圭因總進球數較多排名第二；沙烏地阿拉伯則以1分積分暫居墊底。小組賽最終輪將上演兩場關鍵對決，分別是西班牙迎戰烏拉圭，以及佛得角對決沙烏地阿拉伯，兩場比賽都將直接左右晉級命運。目前排名第一的西班牙形勢最為有利。他們只要在最後一輪對上烏拉圭取得平手或勝利，就能確定以前兩名身分晉級32強淘汰賽。最後一輪對陣烏拉圭，積分停留在4分，將被烏拉圭反超。此時若維德角擊敗沙烏地阿拉伯，西班牙將被擠到小組第3有可能被淘汰；但若維德角最後一輪未能贏球（平或負），西班牙仍能以小組第2驚險晉級。兩連平的烏拉圭目前雖暫居第二，但晉級之路並不輕鬆。若最終戰踢贏西班牙就確定晉級，不過若是輸球或平手，晉級機率將大幅提升。末輪只要擊敗西班牙，積分達5分，鐵定以小組前兩名之姿挺進淘汰賽。若維德角贏球，烏拉圭退至第3淘汰；若維德角也踢平，兩隊同積3分且對戰紀錄相同（2：2），屆時必須比較總得失點差與總進球數來決定誰是小組第2；若沙烏地阿拉伯擊敗維德角，烏拉圭則能順利以第2名晉級。徹底無緣前兩名，只能看是否能爭取分組第3的一線生機。末輪只要擊敗沙烏地阿拉伯，積分達到5分，同樣確保奪下晉級門票。📍若維德角贏球，而西班牙擊敗烏拉圭，維德角將以小組第2晉級。📍若維德角贏球，而西班牙與烏拉圭踢平，維德角將與西班牙同為5分，因雙方直接對戰0：0平手，將比較總得失點差。目前維德角落後西班牙4球，末輪必須上演大屠殺才有可能搶下龍頭。📍若維德角贏球，而烏拉圭擊敗西班牙，維德角與烏拉圭同為5分，兩隊直接對戰2：2踢平，同樣要與烏拉圭比拼總得失點差與總進球數來爭奪小組龍頭。積分來到3分。若西班牙擊敗烏拉圭，維德角將升至第2晉級；若烏拉圭擊敗西班牙，維德角掉到第3；若烏、西兩隊也踢平，維德角則須與烏拉圭比拼得失點差。末輪對陣維德角必須全面搶勝。贏球後積分達到4分，此時只要烏拉圭對陣西班牙「踢平或落敗」，沙烏地阿拉伯就能奇蹟般地反超升至小組第2晉級。如果沙烏地阿拉伯擊敗維德角，但烏拉圭卻擊敗了西班牙，屆時將演變成西班牙與沙烏地阿拉伯同積4分。由於沙烏地阿拉伯在第二輪以0：4敗給西班牙，沙國將註定被壓在第3名，無緣直接晉級。