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▲張孝全（右）在《欠你的那場婚禮》演活中年變窩囊廢的角色，與蘇慧倫（左）飾演的妻子關係降至冰點。（圖／翻攝自IG@pts_drama）

張孝全在《欠妳的那場婚禮》中飾演過氣的樂團主唱「周可傑」，年輕時意氣風發，不用主動就有排隊倒貼的妹，後來和最好的朋友陳立璇（蘇慧倫 飾）奉子成婚，不願向現實低頭，成了一個死抓著音樂夢不放，又沒前景的中年大叔，穿著四角褲在家跑來跑去，啤酒肚在汗衫中炸出，家裡的垃圾累積到長果蠅了也不倒，還嘴硬說，「可是才2天，有這麼嚴重嗎。」讓全世界老婆都怒了！《欠妳的那場婚禮》10集已經在Netflix上線，第一集就看到張孝全穿著四角褲在家走來走去，垃圾、廚餘和沒洗的碗盤堆成一座小山，冰箱貼滿滿的「記得倒垃圾」，但音樂比倒垃圾更重要，那是他身為一家之主最後的自尊，但其實他早已經過氣，靠音樂根本沒辦法養家活口。晚上好友相約替他慶生，老婆蘇慧倫每天擺著一張臭臉，最後也沒出現，畫面中張孝全和朋友們唱歌、喝酒，蘇慧倫一個人在家裡收拾垃圾、追垃圾車，更慘的是還沒追到，張孝全卻覺得沒這麼嚴重，「才2天欸。」好不容易收拾完家裡，蘇慧倫接到醫院的電話，張孝全喝醉在廁所撞到洗手台，護理師說他酒精中毒，可能還會再吐，要隨時注意他的狀況，蘇慧倫氣炸，內心OS，「你怎麼不去死一死！」讓現場氣氛瞬間凝結。不少觀眾看了大讚導演嚴藝文，真的很會拍40+的題材，「竟然真的讓蘇慧倫追垃圾車」、「張孝全把軟爛男演太好了」、「這不就是我們家的老公嗎」、「周可傑到底在幹嘛，真的是廢中年」、「真的好好看，一集接一集，停不下來」。