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CoCo都可《名偵探柯南》聯名！怪盜基德立牌、小蘭情侶保溫袋19款周邊一覽

▲推理動漫迷瘋掉！CoCo都可首度聯名《名偵探柯南》。（圖／CoCo都可提供）

4款

「厚壓聯名鑰匙圈」加購價79元盲包

▲4款「厚壓聯名鑰匙圈」加購價79元。（圖／CoCo都可提供）

4款「名場面聯名資料夾」加購價79元

▲4款「名場面聯名資料夾」加購價79元。（圖／CoCo都可提供）

4款「主題角色壓克力立牌」加購價119元

▲4款「主題角色壓克力立牌」加購價119元。（圖／CoCo都可提供）

2款「主題聯名保溫（冷）袋」19元

▲CoCo《名偵探柯南》重磅聯名。（圖／CoCo都可提供）

CoCo都可《名偵探柯南》5款角色紙杯！全台6家主題店一覽

▲CoCo《名偵探柯南》聯名紙杯5款免費送。（圖／CoCo都可提供）

▲CoCo《名偵探柯南》聯名5款紙杯一次看。（圖／CoCo都可提供）

CoCo都可：「單杯下殺39元」最新手搖飲料優惠！

▲85度C聯名《名偵探柯南》，華麗怪盜造型蛋糕、柯南小蛋糕都有。（圖／85度C提供）

85度C《名偵探柯南》也聯名！怪盜基德蛋糕 送小卡、Q版公仔吊飾

推理動漫迷搶看柯南全新劇場版《高速公路的墮天使》6月24日上映。CoCo都可今（22）日宣布聯名《名偵探柯南》，7月首度聯名啟動「偵茶事務所」，怪盜基德「厚壓聯名鑰匙圈」、名場面資料夾，連安室透與赤井秀也有壓克力立牌，小蘭情侶遊清水寺保溫袋共19款周邊商品價格一次看，還有5款人氣角色紙杯、6家主題佈置店必朝聖。2026年動漫迷瘋掉！四月才剛迎來動畫30周年展，柯南全新劇場版《高速公路的墮天使》將於6月24日正式上映。暑假迎接限量角色周邊商品、限定主題佈置店、限時促銷優惠登場。◾️（不限金額）柯南、怪盜基德、毛利蘭與灰原哀4位超人氣角色盲包，厚壓質感壓克力鑰匙圈搭配CoCo手搖飲料小巧掛墜。◾️（不限金額）精選神秘「黑暗組織」、正能量超高的「警校五人組」、我全都要的「角色大集合」，及本次聯名限定「偵茶事務所」4種名場面，打造辦公、上課都必備的資料夾實用文具。◾️（不限金額）根據網路聲量選出柯南、怪盜基德、安室透與赤井秀4位超人氣角色，化身具有收藏價值的壓克力牌立牌。◾️兩杯袋採「偵茶事務所」主題聯名設計；四杯袋收錄新一與小蘭旅經清水寺，及柯南與灰原的劇情名場面。主打柯南&小五郎、經典CP小蘭&新一、灰原哀、赤井秀一、安室透共5款設計。有機會在店內看到柯南等人氣角色現身櫃台，官方推薦桃園大同店還有打卡牆、名場面回憶牆，超完整佈置主題讓粉絲喝飲料也能有沉浸式體驗。夏天好熱，CoCo都可迎接《名偵探柯南》，同步推出「飆涼真相」限時促銷優惠，，限時3款人氣飲品優惠幫消暑！85度C今夏也聯名《名偵探柯南》，以「華麗怪盜與名偵探雙強聯手」為設計主題，開搶造型蛋糕「怪盜基德－玫瑰夜宴」790元、「名偵探柯南－推理時刻」，還有「名偵探柯南－星光的指向」、「怪盜基德－月光之鑽」兩款各78元小蛋糕。蛋糕上的Q版公仔可自行DIY成吊飾，蛋糕盒還能變身存錢筒或筆筒。