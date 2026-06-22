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▲《欠妳的那場婚禮》蘇慧倫（左）被老公張孝全（右）一堆沒盡到責任的小事，磨掉對婚姻的耐性。（圖／翻攝自 IG@pts_drama）

▲《欠妳的那場婚禮》蘇慧倫（右）和謝盈萱（左）演閨密好友，彼此交情數十年不變。（圖／翻攝自 IG@pts_drama）

▲蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》將婚姻生活被消磨掉熱情的婦人演得活靈活現。（圖／翻攝自 IG@pts_drama）

《影后》、《俗女養成記》編導嚴藝文最新作品《欠妳的那場婚禮》，推出後一如預期引起熱烈討論，謝盈萱一句台詞：「女人的心都是死在小事上。」更讓網友認同不已。劇中謝盈萱的閨密蘇慧倫看到老公張孝全忘了去倒垃圾，心知她的情緒一定大受影響，張孝全的樂團團員黃迪揚覺得沒有那麼嚴重，謝盈萱馬上講出了這句話，還強調這是「千古不變的道理」。《欠妳的那場婚禮》金句連發，謝盈萱這段台詞：「告訴你們一個千古不變的道理：女人的心都是死在小事上。」看得Threads網友熱情附和。劇中蘇慧倫回家看到張秀全不但垃圾沒倒、髒亂也不清理，趕快抓著幾袋垃圾卻沒追上垃圾車，這在許多家庭裡，都是常見的現象，有些人對婚姻的熱情就是這樣一點一滴的被消磨掉。有網友感嘆：「我看到這句時，覺得編劇真的真的好懂。」過往擅長剖析女性想法與姿態的嚴藝文，在《欠妳的那場婚禮》改從男性角度出發，還是對於女性的觀察一針見血，說出廣大婦女的心聲。兩性之間在價值觀、思考模式上有明顯的不同，在男性眼中「不過是垃圾忘記倒」的小事，女性眼中這些事情就可能會逐漸累積，並不會很容易雲淡風輕，最後就會形成對於感情關係還要不要再延續下去的重要考量。有網友就解釋：「最後一根稻草壓下來的時候，對方還覺得，就那麼一件小事情。不！就是很多事情累積出來的！」其他網友也認同：「那個是很多小事一直累積然後一次爆掉的。」更有人把兩性的差異講得很清楚：「男人以為，發生一件小事，應該隨著時間自動消滅。但女人心裡，每一件小事都在堆疊。」雖然《欠妳的那場婚禮》從張孝全飾演的樂團主唱創作停滯、家庭和事業都卡關，來探討自我認同、中年危機等議題，卻在這些微細的生活片段裡，讓觀眾被打動，也對於警世金句心有戚戚焉，透過謝盈萱突出的表演，成功製造討論話題，也難怪公視播出之外，Netflix上的人氣也很強，在台灣僅此於之前各方討論的《鐵拳教育》，高居節目類的第2名。